Heure du coup d’envoi du jeu State of Origin 3, équipes, cotes, tout ce que vous devez savoir, heure de début du QLD

** Heures de coup d’envoi de l’État d’origine, heures de début de Sydney AEDT et Brisbane AEST pour le match du Suncorp Stadium, NSW vs Queensland Game Three Ultimate Guide **

La série State of Origin 2020 sera décidée lorsque NSW et Queensland s’affronteront lors du troisième match au Suncorp Stadium.

Après que le Queensland se soit enfui avec le premier match, NSW a inscrit le livre la semaine dernière au stade ANZ, organisant une confrontation finale alléchante à Brisbane.

Après une année gigantesque de ligue de rugby, tout se résume à ceci, le décideur Origin, le vainqueur prend tout!

Voici tout ce que vous devez savoir avant le choc des blockbusters!

Quand a lieu le troisième match de l’état d’origine?

State of Origin Game Three aura lieu le mercredi 18 novembre, heure du coup d’envoi à 20h10 AEDT (Sydney, NSW, Victoria); 19h10 AEST (Brisbane, Queensland).

Origin III se tiendra au Suncorp Stadium, Brisbane.

En direct et exclusif sur Nine, avec une couverture à partir de 19 h 00 AEDT et se terminant par une émission d’après-match jusqu’à 23 h 00 AEDT. Vous pouvez également diffuser le match gratuitement sur 9Now (cliquez ici pour le guide complet de la diffusion en direct gratuite).

Vous pouvez également suivre l’action avec Grand monde du sport ‘ blog en direct et centre de match!

Damien Cook avait de lourdes sangles à la jambe gauche dans le deuxième match d’Origine (Getty)

Les équipes

NSW Blues: 1. James Tedesco (c) 2. Daniel Tupou 3. Clint Gutherson 4. Jack Wighton 5. Josh Addo-Carr 6. Cody Walker 7. Nathan Cleary 8. Daniel Saifiti 9. Damien Cook 10. Payne Haas 11. Angus Crichton 12 Tyson Frizell 13. Jake Trbojevic. Échange: 14. Dale Finucane 15. Junior Paulo 16. Nathan Brown 17. Isaah Yeo

Réserves: 18. Ryan Papenhuyzen 19. Jarome Luai 20. Cameron McInnes 21. Nic Cotric

Marrons QLD: 1. Valentine Holmes * 2. Xavier Coates 3. Kurt Capewell 4. Dane Gagai 5. Corey Allan * 6. Cameron Munster 7. Daly Cherry-Evans (c) 8. Christian Welch 9. Jake Friend 10. Josh Papalii 11. Felise Kaufusi 12. Jaydn Su’A 13. Tino Fa’asuamaleaui. Échange: 14. Harry Grant * 15. Lindsay Collins 16. Jai Arrow 17. Dunamis Lui

Réserves: 18. Ben Hunt 19. Edrick Lee 20. Moeaki Fotuaika 21. Brenko Lee

La situation difficile des arrières de Holmes ‘Maroons’

Météo

La dernière projection météo pour Brisbane mercredi, selon le Bureau of Meteorology (BoM):

Partiellement nuageux. Faible (20%) de chances d’avoir une averse dans les banlieues de la baie. Presque zéro chance ailleurs. Vents du sud-est de 25 à 40 km / h.

Cotes des paris

NSW: 1,41 $

QLD: 3,00 $

(Cotes vis-à-vis de Sportsbet, correctes au moment de la publication)

Tino Fa’asuamaleaui et Payne Haas se chauffent

Elias appelle à ramener le ‘biff’

Le grand blues Benny Elias a lancé des appels pour établir un nouvel ensemble de règles plus souples autour de l’État d’origine dans le but de restaurer une partie de la rivalité dans la série.

S’exprimant lors de la journée sportive de SEN, Elias a souligné l’énorme gouffre dans le marketing de la série par rapport à la façon dont elle est réellement jouée à l’ère moderne.

«Ce qui me met en échec sans fin, c’est que lorsqu’ils veulent promouvoir State of Origin, ils utilisent les grands succès et le biff», a-t-il déclaré.

«Mais tu n’as plus le droit de le faire, je pense qu’ils en ont enlevé beaucoup.

Le biff est revenu à State of Origin mercredi lorsque Tino Fa’asuamaleaui des Maroons et Payne Haas des Blues se sont affrontés lors du deuxième match de la série 2020. Les Bleus ont ensuite remporté le match avec brio. (Mark Kolbe / Getty)

« Vous devez différencier ce qu’est un jeu NRL par rapport à ce qu’est un jeu State of Origin, et pas seulement en faire un jeu NRL plus rapide.

«Je pense qu’ils devraient introduire de nouvelles règles pour l’État d’origine uniquement et s’y conformer… que la guerre commence. Cela devrait être cinq minutes dans la poubelle.

« Si vous voulez prendre le risque d’avoir cinq (minutes) à la poubelle, c’est toujours un grand péché mortel et un gros avantage psychologique pour l’opposition. »

L’appel d’Elias intervient après que les jeunes pompiers Payne Haas et Tino Fa’asuamaleaui se sont mis la main dans Origin II, enflammant la série.