Heure du coup d’envoi de l’état d’origine, match 1 NSW vs Queensland

** Heure du coup d’envoi de l’état d’origine, NSW vs Queensland Game 1 Ultimate Guide **

State of Origin, NSW vs Queensland: il n’y a rien de tel.

Avec le coup d’envoi de la série 2020 le mercredi 4 novembre, nous vous avons couvert avec toutes les informations clés du match et les principaux points de discussion.

FIXTURE DE SÉRIE

Origine I: Mercredi 4 novembre, heure du coup d’envoi 20h10 – Adelaide Oval, Adelaide

Origine 2: Mercredi 11 novembre, heure du coup d’envoi 20h10 – ANZ Stadium, Sydney

Origine 3: Mercredi 18 novembre, heure du coup d’envoi 20h10 – Suncorp Stadium, Brisbane

James Tedesco célèbre son essai victorieux dans State of Origin III la saison dernière. (Getty)

En direct et exclusif sur Nine, avec une couverture à partir de 19 h et se terminant par une émission d’après-match jusqu’à 23 h. Vous pouvez également diffuser le match gratuitement sur 9Now (cliquez ici pour le guide complet de la diffusion en direct gratuite).

Vous pouvez également suivre l’action avec Grand monde du sport ‘ blog en direct et centre de match!

ÉQUIPES POUR ORIGIN I

QUEENSLAND: 1. Alexander Brimson 2. Xavier Coates 3. Brenko Lee 4. Dane Gagai 5. Phillip Sami 6. Cameron Munster sept. Daly Cherry-Evans 8. Christian Welch 9. Jake Friend dix. Josh Papali’i 11. Felise Kaufusi 12. Coen Hess 13. Tino Fa’asuamaleaui 14. Ben Hunt 15. Lindsay Collins 16. Flèche Jai 17. Jaydn Su’A 18. Kurt Capewell 19. Moeaki Fotuaika 20. Dunamis Lui 21. Chasse à l’hymel

NOUVELLE GALLES DU SUD: 1. James Tedesco 2. Daniel Tupou 3. Clinton Gutherson 4. Jack Wighton 5. Josh Addo-Carr 6. Luke Keary sept. Nathan Cleary 8. Daniel Saifiti 9. Damien Cook dix. Paulo junior 11. Boyd Cordner 12. Tyson Frizell 13. Jake Trbojevic 14. Cody Walker 15. Payne Haas 16. Cameron Murray 17. Angus Crichton 18. Cameron McInnes 19. Reagan Campbell-Gillard 20. Nathan Brown 21. Zac Lomax

Le capitaine du Queensland Daly Cherry-Evans et le skipper de NSW Boyd Cordner. (AAP)

OFFICIELS DE MATCH

Gerard Sutton a été nommé pour prendre en charge le premier match.

Dans le bunker sera Steve Chiddy (responsable de la revue). Les juges de touche sont Chris Butler et Todd Smith; en attente sont Ashley Klein (arbitre) et David Munro (juge de touche).

ODDS (avec l’aimable autorisation de Sportsbet)

Origine I: Marrons 3,40 $; Blues 1,33 $ (correct à 8 h 45 mercredi)

Séries: Blues 1,28 $; Marrons 3,75 $

Le demi-arrière de NSW Nathan Cleary lors d’un match sur l’état d’origine. (Getty)

LES POINTS DE DISCUSSION

Les NSW Blues sont considérés comme des favoris absolus alors qu’ils s’apprêtent à revêtir un nouveau look Queensland Maroons contenant une foule de nouveaux visages.

À l’approche de la série, les Maroons ont reçu un certain nombre de coups cruels avec Valentine Holmes (disponible après avoir été suspendu pour le match 1), Kalyn Ponga et David Fifita (blessé) tous exclus.

Le cinq huitième Cameron Munster aurait hésité au sujet du devoir d’origine après la saison; il a tenté de continuer les grandes célébrations de la finale avec ses coéquipiers Storm, qui ont vaincu les Panthers.

Selon son coéquipier de Storm, Cooper Johns, Munster a appelé l’entraîneur adjoint Mal Meninga pour voir s’il pouvait passer du temps à Byron Bay pendant un peu plus longtemps.

Queensland cinq-huitième Cameron Munster. (Getty)

« Christian Welch, Felise Kaufusi, Paps [Ryan Papenhuyzen] étaient tous assez heureux d’entrer [to Origin camp]», A déclaré Johns SEN.

«Le seul, il était plutôt réticent et voulait venir à Byron, était Cameron Munster.

«Je peux confirmer qu’il a appelé Mal Meninga pendant 48 heures supplémentaires à Byron.

« Nous étions à la séance de signature et il était toujours dans son kit de la soirée de remise des prix. Je me suis dit: ‘Pourquoi ne viens-tu pas à Byron au lieu du camp Origin?’ Et il l’a appelé. »

L’entraîneur du Queensland Wayne Bennett, qui était un rendez-vous tardif après que l’ancien entraîneur Kevin Walters ait été contraint de partir, a annoncé une équipe de 21 hommes avec huit débutants nommés parmi les 17 de départ.

AJ Brimson, Xavier Coates, Brenko Lee, Phillip Sami, Jake Friend, Tino Fa’asuamaleaui, Lindsay Collins et Jaydn Su’A ont été les débutants nommés pour jouer.

L’arrière arrière des Titans, AJ Brimson, brûle les Knights n ° 1 Kalyn Ponga pour marquer un essai lors de la saison 2020 de la LNR. (Getty)

Bien que les Bleus soient favoris, l’entraîneur Brad Fittler n’a pas été à l’abri de difficultés de sélection. Le speedster de la tempête Ryan Papenhuyzen a été exclu du match 1 en raison d’une blessure.

Papenhuyzen avait été considéré à la fois comme un utilitaire de banc et comme le premier choix pour remplacer l’arrière arrière de la NSW James Tedesco, qui avait également subi une blessure au genou.

La disponibilité de Tedesco a été confirmée lorsqu’il a passé un test de fitness, un gros coup de pouce pour les Bleus compte tenu de ses exploits dans l’arène Origin – y compris l’essai vainqueur de la série de l’année dernière dans le décideur.

Il y aura trois débutants pour NSW dans l’ouverture de la série: Clint Gutherson au centre droit, Luke Keary à cinq-huitième et Junior Paulo à l’hélice.

La star des anguilles Clint Gutherson court lors de la défaite de son équipe contre South Sydney. (Getty)

RÉSULTATS SUR L’ÉTAT D’ORIGINE 2019

Origine I: QLD 18 (Gagai 2, Oates 1) d NSW 14 (Morris, J Trbojevic)

Origine II: NSW 38 (T Trbojevic 3, Addo-Carr 2, Frizell) d QLD 6 (Chambres)

Origine III: NSW 26 (Tedesco 2, Vaughan, Cook) d QLD 20 (Kaufusi, McGuire, Papalii)

Résultat de la série: NSW 2-1