Heure du combat, date, carte, comment regarder le «combat de l’année»

Les yeux du monde du sport – et très probablement au-delà – sont sur Dana White et son Ultimate Fighting Championship, avec trois nuits de combat prévues en l’espace de huit jours en mai.

Et les enjeux ne pouvaient tout simplement pas être plus élevés.

Dimanche, l’UFC devrait devenir le premier sport aux États-Unis à reprendre ses activités, malgré la pandémie mondiale de coronavirus en cours, le président de l’organisation étant parfaitement conscient de la surveillance accrue qui lui arrive inévitablement.

« Écoutez, nous avons aussi des familles », a récemment déclaré White à CNN Sport depuis son siège à Las Vegas.

«J’ai une famille; je ne veux pas faire de mal à ma famille. Je ne veux pas mourir. Ce n’est pas seulement un fou, c’est un plan bien pensé.

« Nous avons eu des gens très, très intelligents, des médecins et des gens qui ont été impliqués avec l’UFC pendant très longtemps à travailler sur cette chose sans arrêt depuis qu’elle a commencé. Nous pensons que nous avons cette chose dans un endroit où elle peut être aussi sûr que possible. «

Le trio d’événements les 9, 13 et 16 mai aura lieu à Jacksonville, en Floride, où l’UFC – qui peut souvent attirer plus de 20 000 personnes – a confirmé que toutes les nuits de combat seront fermées au public en raison de la pandémie. et seul le «personnel essentiel» sera présent.

Le propre site Web de l’UFC a noté: « Tous les athlètes et le personnel seront tenus de respecter un certain nombre de mesures de précaution, telles que la participation à des examens médicaux avancés et à des contrôles de température et en suivant les directives de distanciation sociale. »

Tony Ferguson fait la une de l’événement. (AP)

Dans un communiqué de presse publié par l’UFC, le maire de Jacksonville, Lenny Curry, a déclaré que la promotion avait présenté un plan « sûr et sensé » tandis que Patrick Cunningham, directeur exécutif de la Commission de boxe de l’État, a déclaré que « des protocoles de santé et de sécurité seront en place pour garantir la sécurité. et le bien-être de toutes les personnes qui contribuent à rendre ces événements possibles.

Brian Hughes, directeur administratif de la ville de Jacksonville, a déclaré: « L’UFC a présenté aux régulateurs des États un plan bien pensé et ils sont au courant de nos conseils à travers les décrets exécutifs locaux.

« Sur la base de nos discussions et de la capacité de faire respecter le code et la sécurité lors des événements, nous sommes convaincus que les événements protégeront les athlètes, la direction et le personnel de production sur place.

Justin Gaethje a remplacé Khabib Nurmagomedov sur la carte principale. (AP)

« En ce qui concerne un élément clé des tests, Hughes a poursuivi en notant que » tout le monde dans le bâtiment aura subi un régime de test basé sur le plan de l’UFC. «

Le président de l’UFC, White – qui a également soumis un document de protocole de sécurité de 30 pages aux autorités de l’État avant l’événement à la carte de ce week-end – dit que les combattants veulent se battre, les fans sont excités et qu’il y a eu un « phénoménal » réaction, mais il concède également qu’il n’y a aucune garantie dans la vie, appelant chacun à jouer son rôle.

« Les combattants ne peuvent tout simplement pas se présenter en Floride et juste commencer à sortir et à faire la fête et à monter et descendre la rue », reconnaît White.

L’ancienne star de la NFL, Greg Hardy, se battra également sur la carte principale. (Getty)

« Nous allons aussi avoir besoin de leur aide. »

White – qui ne pense pas que nous reverrons les foules aux sports en direct pendant un certain temps – porte également un autre chapeau ces jours-ci.

Il est l’un des conseillers du président américain Donald Trump, lorsqu’il s’agit de remettre l’économie américaine sur les rails.

White a déclaré à CNN Sport qu’il avait participé à de « super » conférences téléphoniques avec Trump, ajoutant que « tout le monde est motivé pour essayer de comprendre cette chose et ramener le sport.

« Essayer de revenir pendant la pandémie présente un risque élevé, mais White considère l’UFC comme prête à relever le défi.

White a été optimiste pour faire bouger les choses tout au long de la pandémie. (Getty)

« Je pourrais rester à la maison maintenant. Je pourrais être dans ma piscine, traîner, jouer avec mes enfants à la maison », affirme-t-il.

«Je ne le suis pas. Je suis ici pour essayer de comprendre cette chose. Je m’assure que chacun de mes employés et leurs familles sont pris en charge.

« Mes combattants et leurs familles sont pris en charge. Et nous dépensons beaucoup d’argent pour le faire. Vous savez, c’est très cher. Ce n’est pas bon marché. C’est pourquoi d’autres personnes ne veulent pas y aller maintenant. C’est coûteux. »

Fight Island

Alors que d’autres sports restent trop préoccupés par les dangers potentiels pour accueillir tout type de compétition pour le moment, le chef de l’UFC a également surveillé de près l’avenir.

Notant qu’il est difficile de piloter des combattants de supervisés à des événements aux États-Unis, les plans pour son « Fight Island » tant vantée restent fermement sur la bonne voie.

White dit que l’infrastructure est en cours de préparation et que les tests doivent être effectués sur place, l’annonce officielle de l’emplacement exact de l’île étant désormais attendue à la mi-juin.

Où se tiendra l’UFC 249?

L’UFC 249 se tiendra au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, Floride, États-Unis.

Il n’y aura pas de fans présents et un nombre réduit d’employés de l’UFC.

Comment regarder l’UFC 249?

Vous pouvez regarder l’UFC 249 via le Main Event sur Foxtel en Australie. Vous pouvez également diffuser l’événement en ligne sur le site Web de l’UFC ou regarder UFC en direct en ligne à l’aide de son application pour diffuser sur votre ordinateur ou votre téléviseur intelligent. ESPN montre également les combats préliminaires.

Heure de début

UFC 249 a lieu le Dimanche, 10 mai en Australie. Étant donné la situation actuelle avec COVID-19, les heures et les dates peuvent changer à tout moment.

Les premières rondes commencent à 8 h 15 AEDT

Les préliminaires commencent à 10 h 00 AEDT

La carte principale commence à 12 h. AEDT

Carte de combat UFC 249

Carte principale

Tony Ferguson contre Justin Gaethje

Henry Cejudo contre Dominick Cruz

Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

Jeremy Stephens contre Calvin Kattar

Greg Hardy contre Yorgan De Castro

Prélims

Anthony Pettis contre Donald Cerrone

Aleksei Oleinik contre Fabricio Werdum

Carla Esparza contre Michelle Waterson

Uriah Hall contre Ronaldo Souza

Premiers préliminaires

Vicente Luque contre Niko Price

Bryce Mitchell contre Charles Rosa

Ryan Spann contre Sam Alvey



avec CNN