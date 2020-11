Heure de sortie de WoW Shadowlands – voici exactement quand vous pouvez jouer

La prochaine extension de World of Warcraft sera lancée plus tard ce mois-ci, et si vous planifiez le jour du lancement de Shadowlands, Blizzard a utilement fourni des heures précises pour la sortie. Les temps de sortie de WoW Shadowlands ont atterri bien avant le lancement officiel de l’extension, donc si vous préparez des excuses pour la famille et le travail, voici le moment où vous devez commencer.

Shadowlands sera lancé le 23 novembre à 15h00 PST / 18h00 EST / 23h00 GMT. De l’autre côté de la ligne de date, le 24 novembre, il sera lancé à 00h00 CET / 10h00 AEDT. C’est un temps de sortie mondial unique pour chaque région. Où que vous soyez dans le monde, vous pourrez jouer au plus tard le matin du 24 novembre. (Euh, en supposant que les serveurs tiennent bon, c’est-à-dire.)

La date de sortie de WoW Shadowlands était initialement fixée au 27 octobre, mais a subi un retard d’un mois avant son nouveau jour de lancement. Le pré-patch est déjà en ligne, il y a donc du contenu à vérifier en attendant que l’extension soit abandonnée.

Pour l’instant, vous pouvez continuer à regarder les bandes-annonces.

