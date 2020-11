Heure de sortie de Genshin Impact 1.1 – Les notes de mise à jour confirment les raccourcis clavier personnalisés

in

La première mise à jour majeure de Genshin Impact est presque là, et maintenant le développeur MiHoYo a révélé exactement quand vous pouvez vous attendre à ce qu’il atterrisse – ainsi que quelques détails sur le nouveau contenu et les fonctionnalités de qualité de vie auxquels vous pouvez vous attendre avec le correctif. Voici ce que vous devez savoir avant la sortie de Genshin Impact 1.1.

Le temps d’arrêt pour Genshin Impact 1.1 débutera le 10 novembre à 14h00 PST / 17h00 EST / 22h00 GMT et devrait durer «environ 5 heures». Vous obtiendrez 300 primogems en compensation du temps d’arrêt – 60 par heure. Vous obtiendrez toujours les 300 pleins même si les serveurs reviennent tôt, mais il semble qu’il y aura une compensation supplémentaire si les temps d’arrêt sont longs.

Une foule de détails sur le nouveau contenu ont été publiés avant la date de sortie de Genshin Impact 1.1, mais il y a quelques détails supplémentaires notables dans l’annonce officielle. Ceux-ci incluent des raccourcis clavier personnalisés, vous pouvez donc enfin définir les options du clavier (et du contrôleur) comme vous le souhaitez. Il existe également de nouveaux paramètres graphiques pour des éléments tels que le brouillard volumétrique et les réflexions, ainsi que des paramètres de contrôle de la caméra plus détaillés.

Vous pouvez voir les notes de patch complètes sur le site officiel.

Si vous en cherchez plus, consultez nos guides sur les builds Genshin Impact ou les artefacts Genshin Impact pour vous aider à vous frayer un chemin dans le jeu.

