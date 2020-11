Hertha BSC – Union Berlin: date, date, lieu, diffusion à la télévision et diffusion en direct

Le 10e jour de la Bundesliga, il y aura un derby urbain entre le Hertha BSC et l’Union Berlin. SPOX vous donne toutes les informations importantes sur la rencontre. Vous découvrirez également quelle plateforme diffuse le jeu en direct.

Hertha BSC et Union Berlin ouvrent la 10e journée de Bundesliga. Le derby de la ville de Berlin aura lieu ce vendredi prochain (4 décembre) à 20h30.

Le lieu est le stade olympique de la capitale, dans le quartier de Charlottenburg-Wilmersdorf. Il offre actuellement de l’espace pour plus de 74 000 spectateurs. En raison de la pandémie corona, cependant, les fans ne sont toujours pas autorisés dans les arènes allemandes.

Regardez Hertha BSC – Union Berlin en direct à la télévision et en direct

Tous les matchs du vendredi de la Bundesliga seront en direct et exclusivement de DAZN montré. Ainsi, Hetrha BSC contre Union Berlin est également transmis par le fournisseur de streaming. DAZN partage les droits de diffusion avec la meilleure classe de football d’Allemagne Ciel et montre un total de 40 matchs de la chambre haute allemande.

Le service de streaming commence par le rapport préliminaire peu de temps avant le coup d’envoi. Le modérateur Alex Schlüter, le commentateur Marco Hagemann et l’expert Ralph Gunesch vous accompagneront tout au long de la soirée.

Bundesliga: Hertha BSC vs. Union Berlin dans le téléscripteur en direct

À SPOX Vous avez également la possibilité de suivre le match entre Hetrha BSC et Union Berlin dans le téléscripteur détaillé en direct. Là, vous ne manquerez aucune scène importante du jeu et bien sûr aucun objectif. Par ici.

Hertha BSC contre Union Berlin: Les duels de la pré-saison

Les supporters ont dû attendre six ans pour le derby de la ville entre Berlin Hertha et Union avant que l’Eiserne ne soit promu en Bundesliga pour la première fois la saison dernière. Auparavant, après la relégation de la vieille dame (2010), le duel n’avait été qu’en 2e division.

Le match aller, également lors de la 10e journée, avait ressemblé à un numéro zéro après un jeu équilibré, avant que le remplaçant Sebastian Polter ne marque le but de la victoire pour l’équipe promue à la 87e minute et ne provoque beaucoup d’extase de la part des Unioners.

L’été suivant, le club plus établi de Berlin lui rendit la pareille avec une démonstration de force. Hertha a gagné 4-0 avec des buts de Vedad Ibisevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha et Dedryck Boyata.

Sur le papier, Hertha BSC sera à nouveau le grand favori vendredi prochain. Cependant, la situation de la table et la forme actuelle représentent le contraire. Alors que l’équipe de l’entraîneur Bruno Labbadia n’est que 13e avec huit points, Union est à la 6e place avec 16 points.

Pyro, police et chorégraphie pompeuse: c’est ainsi que s’est déroulé le premier derby berlinois de Bundesliga 1/19 Le deuxième derby de Bundesliga aura lieu vendredi (en direct sur DAZN à partir de 20h15). Cela fait 203 jours que Hertha et Union se sont rencontrés pour la première fois à la Chambre des lords. Et c’était, eh bien, spécial. Nous revenons sur le derby du scandale. 2/19 Le premier derby de Bundesliga entre l’Union Berlin et le Hertha BSC (1-0) a été difficile – au moins les fans ont littéralement brûlé un feu d’artifice. Entre-temps, le sport est même passé au second plan. 3/19 Mais tout d’abord. À 16 heures, les caisses de l’Alte Försterei ont ouvert. L’alcool était interdit dans la zone du stade, mais à ce moment-là, les supporters étaient depuis longtemps dans les rues. 4/19 « Les supporters de Hertha qui sont arrivés à la gare de S-Bahn de Wuhlheide en train vont maintenant marcher vers le stade. Nous les accompagnerons sur leur chemin », a déclaré la police de Berlin vers 16h30. 5/19 Une demi-heure plus tard: « Alors que les supporters du Hertha mettent parfois le feu à des pyros sur le chemin du stade, les supporters du 1. FC Union ont échappé aux contrôles d’admission et sont entrés dans le stade sans contrôle. » 6/19 La police avait les mains pleines avant même le match. 7/19 Quand tous les fans étaient dans le stade, cela avait l’air assez impressionnant au début. Le fer a proposé une superbe chorégraphie. Le sujet: la mythologie grecque. « La Spree-Athènes est blanche et rouge! » 8/19 Et à l’opposé: « Lorsque vous arrivez aux Jeux olympiques de football, après une odyssée apparemment sans fin, vous menez maintenant votre plus grande bataille. Désormais, cela signifiera pour votre adversaire: premier péché, maintenant mort … » 9/19 Le moyen sûr de provoquer les ultras adverses: les supporters de l’Union présentent leurs « trophées » Hertha. 10/19 Mais: Après le coup d’envoi, pyro s’est enflammé encore et encore. Le bloc Hertha en particulier était enveloppé de fumée. 11/19 Mais ce n’est pas tout. Les Ultras ont soulevé le filet de sécurité et … 12/19 … des fusées éclairantes. 13/19 Sur le terrain de jeu. Pendant le match, des missiles ont atterri à côté des joueurs et en marge à côté des cameramen. 14/19 Moment de choc sur l’Union Bank: l’un des missiles a volé directement à proximité du banc de remplacement. 15/19 L’arbitre Deniz Aytekin a temporairement envoyé les deux équipes aux vestiaires peu après le coup d’envoi de la seconde mi-temps. 16/19 La pelouse était enveloppée d’une épaisse fumée. 17/19 Après trois minutes, le jeu a repris. L’équipe d’arbitres était en contact étroit avec la police de Berlin, qui jugeait plus sûr de continuer le match. Puis les fans de Hertha ont allumé leurs trophées. 18/19 Quelque chose de remarquable s’est produit sur le terrain: Sebastian Polter a tiré sur l’Eiserne d’un penalty à la 90e minute jusqu’à la victoire. Mais même après le coup de sifflet final, c’était loin d’être terminé. 19/19 Union Ultras voulait courir de l’autre côté de la place pour affronter les fans de Hertha. Les joueurs de l’Union ont retenu leurs propres supporters, surtout le gardien Rafa Gikiewicz – avec succès. Il n’est pas venu à un super-GAU.

Bundesliga: le tableau avant la 10e journée