Hertha BSC contre BVB: lieu, date, émission TV

Après la pause internationale, BVB continuera avec le match à l’extérieur au Hertha BSC. Nous vous dirons ici quand le jeu aura lieu et comment vous pouvez y être en direct à la télévision et en direct.

Hertha BSC vs BVB: Quand et où aura lieu le match?

Le match de Bundesliga du 8e jour de la saison 2020/21 entre le Hertha BSC et le Borussia Dortmund aura lieu le samedi 21 novembre à 20h30.

Il se joue au stade olympique de Berlin. Comme dans tout le football professionnel, les près de 75 000 sièges resteront complètement vides en raison de la pandémie corona.

La saison dernière, la vieille dame a été laissée pour compte à deux reprises: une défaite 2-1 à domicile au match aller a été suivie d’une courte défaite 0-1 à Dortmund en juin. Emre Can a marqué le but du jour.

Bundesliga: Hertha BSC contre Dortmund en direct à la télévision et en direct

BVB: Les débuts de Youssoufa Moukoko en Bundesliga?

La 67e comparaison entre Hertha BSC et BVB en Bundesliga pourrait être un match très spécial pour Youssoufa Moukoko. Le joyau de Dortmund, qui fête vendredi ses 16 ans, pourrait jouer pour la première fois pour les professionnels et devenir le plus jeune débutant de l’histoire de la ligue.

Son coéquipier Erling Haaland (« Pour être honnête, je n’étais pas aussi bon que lui quand j’avais 15 ans. C’est super de voir à quel point il est fort. ») Ou le sélectionneur national Joachim Löw (« Il est difficile de croire que quelqu’un de son âge est comme ça. » peut marquer de nombreux buts en Bundesliga U19 contre des joueurs qui ont tous les deux à trois ans de plus que lui. « ): Moukoko est planté d’éloges de toutes parts.

Bundesliga: la 8e journée en un coup d’œil

Il n’y aura pas de match du vendredi en raison des matchs internationaux qui se joueront jusqu’à mercredi cette semaine. Le départ sera les matchs de samedi à 15h30, y compris le match FC Bayern contre Werder Brême.

Date Temps Accueil Un moyen Samedi 21 novembre 15h30 Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen Samedi 21 novembre 15h30 Schalke 04 VfL Wolfsburg Samedi 21 novembre 15h30 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart Samedi 21 novembre 15h30 Mönchengladbach FC Augsbourg Samedi 21 novembre 15h30 Bayern Munich Werder Brême Samedi 21 novembre 18h30 Eintracht Francfort RB Leipzig Samedi 21 novembre 20h30 Hertha BSC Borussia Dortmund Dimanche 22 novembre 15h30 SC Fribourg 1. FSV Mainz 05 Dimanche 22 novembre 18 heures 1. FC Cologne Union Berlin

Bundesliga: le tableau avant la 8e journée

Ayant débuté la saison avec de grandes ambitions, le départ a été décevant pour l’équipe Hertha: avec seulement sept points en sept matches, les places de Coupe d’Europe ciblées sont actuellement loin. Dortmund est à la troisième place après avoir perdu son meilleur match contre le Bayern.