Hershey envoie des nouvelles barres de chocolat DC Comics aux travailleurs de première ligne

DC Comics a autorisé ses personnages pour une nouvelle gamme de barres de chocolat Hershey. Le service des relations publiques de Hershey a également décidé que, plutôt que de payer pour une vaste campagne de publicité pour lancer les bars, ils pourraient publier un communiqué de presse disant qu’ils donneraient le premier lot aux travailleurs de la santé et de première ligne américains aux prises avec la pandémie de coronavirus. . Parce que, étant donné que COVID-19 a un taux de mortalité plus élevé chez les obèses, mieux vaut les garder hors des mains de ceux qui sont juste à la maison assis sur leur canapé en regardant le Dernière danse.

Batman, Superman, Wonder Woman et Green Lantern apparaîtront sur les emballages avec leurs logos estampés sur le chocolat en question. Malheureusement, le chocolat qu’ils obtiendront est le chocolat Hershey, qui est tout sauf super, mais vous ne pouvez pas tout avoir, je suppose. Hershey possède également le Cadbury’s infiniment supérieur, mais n’a pas trop gâché leur lait laitier. Mais ce n’est pas non plus un patch sur les goûts de Green & Blacks et Montezuma. Mais bien sûr, leur chocolat n’a pas d’effet sonore BAM gravé dans la bonté chocolatée.

Hershey a déclaré au New York Daily News que « nous envoyons des palettes des nouveaux bars à divers héros de première ligne comme les hôpitaux, les postes de police, les casernes de pompiers. Nous nous sommes concentrés sur certaines des zones les plus durement touchées par COVID-19 comme New York, Louisiane , Philly et plus. » Ils ont mis en évidence l’hôpital Temple University de Philadelphie, qui a récemment reçu un envoi. « Environ la moitié des palettes ont été livrées / expédiées et nous attendons la confirmation de l’adresse pour les autres, mais nous prévoyons de livrer le plus tôt possible. »

Pas tout à fait plus rapide qu’une balle de vitesse. Cependant, la publicité semble avoir été livrée à temps – et il semble que Bleeding Cool y ait participé autant que quiconque. Maintenant, combien de travailleurs de première ligne décideront de ne pas manger les bars et d’essayer de les retourner sur eBay pour s’acheter des EPI à la place?

