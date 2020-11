Hero Xtreme 200 S fait enfin son retour dans BS6 Guise!

Hero a lancé le BS6 Xtreme 200 S en Inde pour Rs 1.15 lakh. Cela le rend environ 15 000 Rs plus cher qu’avant. Il obtient cependant une nouvelle palette de couleurs avec la conformité BS6 ​​avec des performances légèrement compromises.

Hero MotoCorp a relancé la BS6 Xtreme 200 S en Inde avec des prix à partir de Rs 1,15 lakh (ancien showroom, Delhi). Le BS4-spec Xtreme 200 S a été abandonné en Inde il y a longtemps en avril alors que nous entrions dans l’ère BS6. Hero a à nouveau répertorié la moto sur son site Web avec son prix et plusieurs autres détails. Examinons un peu plus en détail la BS6 Hero Xtreme 200 S.

La BS6 Hero Xtreme 200 S reste mécaniquement inchangée par rapport à la moto BS4-spec pour la plupart de ses parties. Cela signifie qu’il continue d’être propulsé par le même moteur monocylindre à injection de 199,6 cm3. Ce même moteur fonctionne également sur la gamme BS6 Xpulse 200. Le moteur produit désormais 18,08 ch à 8 500 tr / min et 16,4 Nm de couple à 6 500 tr / min. En comparaison, le Xtreme 200 S aux spécifications BS4 produisait 18,4 ch à 8 000 tr / min et 17,1 Nm de couple à 6 500 tr / min.

Il y a donc un léger changement dans les chiffres de sortie. Alors que la puissance a en fait augmenté de 0,4 ch, le couple maximal est maintenant inférieur de 0,7 Nm de couple. Bien que ces changements de chiffres n’aient pas affecté les performances mondiales arrière de la moto, il faut souligner que la BS6 Xtreme 200 S est désormais plus lourde qu’auparavant. Les performances vont donc prendre un léger coup sur la moto BS6. L’une des mises à jour majeures est l’ajout d’un refroidisseur d’huile et d’un convertisseur catalytique dans l’échappement pour aider à se conformer aux normes d’émission BS6.

L’ajout d’un refroidisseur d’huile et d’un convertisseur catalytique a augmenté le poids de la moto de 5,5 kg et fait maintenant basculer la balance à 154,5 kg. Hero a également ajouté le système AutoSail de leur Hero, qui empêche essentiellement la moto de caler à basse vitesse. En dehors de cela, il n’y a pas d’autres changements mécaniques sur la moto. Hero a cependant introduit une nouvelle palette de couleurs Pearl Fadeless White sur la BS6 Xtreme 200 S. Il n’y a pas d’autres changements de style et les graphismes restent également inchangés.

Cependant, la plus grande déception est probablement le fait que le BS6 Xtreme 200 S coûte maintenant environ Rs 15000 de plus que le vélo BS4-spec. C’est une prime importante de prix. Jusqu’à présent, Hero avait plutôt bien réussi en n’augmentant pas les prix avec les mises à jour BS6 d’une énorme marge. Le BS6 Xpulse 200 a vu une prime de 6790 Rs par rapport à son prédécesseur et une marge similaire aurait également fonctionné parfaitement pour le Xtreme 200 S. Son rival le plus direct est le plus petit Suzuki Gixxer SF, au prix de Rs 1,22 lakh. Le Xtreme 200S a commencé à atteindre les concessionnaires plus tôt cette semaine, et les livraisons du vélo sont en cours.