Hero Splendor + avec une livraison personnalisée lancée pour Rs 64,470!

Hero a lancé l’édition Splendor + Black and Accent avec trois livrées personnalisées qui ont été choisies comme gagnants du concours ‘Hero CoLabs’. Alors que la moto reçoit une peinture entièrement noire en standard, les livrées peuvent être apportées séparément.

La saison des fêtes est à nos portes et naturellement, il y aura une multitude de lancements d’éditions spéciales de la part de plusieurs fabricants. En fait, Hero MotoCorp semble être dans une frénésie de lancement, déployant maintenant le quatrième modèle en édition spéciale cette saison festive. Après le Hero Maestro Edge 125 Stealth Edition, Hero Glamour Blaze Edition et Hero Pleasure + Platinum, Hero a maintenant lancé le Splendor + Black and Accent Edition au prix de Rs 64470 (ex-showroom Delhi)

Quelle est la particularité de la Hero Splendor + Black and Accent Edition?

L’édition Splendor + Black and Accent reçoit une peinture entièrement noire avec des livrées personnalisables spéciales. Le client peut choisir entre trois livrées – Beetle Red, Firefly Golden et Bumble Bee Yellow – ou même choisir la moto sans aucune livrée mais entièrement peinte en noir. Cela comprend le tuyau d’échappement, le moteur et les jantes en alliage. Si vous optez pour l’une des trois livrées, chacune d’elles doit être apportée séparément pour un prix de Rs 899. De plus, vous pouvez également opter pour l’ensemble du kit d’édition spéciale qui comprend les graphiques, le logo 3D Hero et un fond de jante. , le forfait au prix de Rs 1,399.

Il y a une petite histoire à ces livrées spéciales….

Ces trois livrées uniques ont été sélectionnées comme gagnantes du concours «Hero CoLabs» qui a eu lieu plus tôt cette année. Il s’agit d’une première option jamais proposée par un fabricant. Le concours a vu plus de 10 000 inscriptions avec différents thèmes de conception graphique pour le Splendor +. Hero a sélectionné les trois meilleurs designs de ce concours et les a mis en production avec l’édition Splendor + Black and Accent.

Parlant du concours et du thème du design, Malo Le Masson, responsable de la stratégie chez Hero MotoCorp, a déclaré: «C’est un excellent exemple de la nouvelle vision et mission de Hero MotoCorp consistant à aller de l’avant avec une approche collaborative et à réaliser une synergie entre le monde numérique et physique. . En cinq mois, nous avons mis en production les designs gagnants, issus du concours, et les avons mis à la disposition de nos clients. Nous continuerons à proposer davantage d’initiatives créatives de ce type à l’avenir. »

La mécanique et le matériel restent exactement identiques au vélo standard.

En quoi est-ce différent et similaire au Splendor + standard?

Le Hero Splendor + standard obtient une finition argentée pour les jantes en alliage et le moteur avec un couvercle chromé pour le tuyau d’échappement. Dans l’édition Black and Accent, tout est noirci. Le modèle en édition spéciale n’est cependant qu’un relooking cosmétique. La mécanique et le matériel restent exactement identiques au vélo standard. Il est propulsé par un moteur monocylindre de 97,2 cm3 conforme à la norme BS6 qui développe 8 ch et 8,05 Nm de couple maximal, tout en étant associé à une boîte de vitesses à 4 rapports.