Hero MotoCorp reprend les ventes et l’entretien de Harley Davidson en Inde!

Harley Davidson a annoncé un partenariat stratégique avec Hero MotoCorp où Hero poursuivra les opérations de vente et de service pour Harley Davidson en Inde. Hero MotoCorp développera et vendra également une gamme de motos haut de gamme sous la marque Harley Davidson.

Plus tôt le mois dernier, Harley Davidson – sans doute l’une des marques de motos les plus emblématiques au monde – a annoncé qu’elle mettrait fin à ses activités en Inde. Harley Davidson, au cours des derniers mois, avait annoncé plusieurs mesures de réduction des coûts dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale Rewire, qui comprenait également la sortie de marchés peu performants. Malheureusement, l’Inde était l’un de ces marchés. La marque américaine a ouvert ses portes en Inde en 2009 et au cours de ses 10 années d’activité en Inde, elle était l’un des fabricants de motos haut de gamme les plus établis du pays.

Hero MotoCorp sauve la mise à Harley Davidson en Inde en reprenant désormais ses ventes et ses services.

Ayant été si populaire dans le pays depuis plus de 10 ans, Harley Davidson a naturellement de nombreux clients qui ont besoin en permanence d’être soutenus. Harley Davidson a également un groupe de propriétaires Harley ou une communauté HOG dynamique en Inde et ils ont dû chercher des solutions alternatives. De nombreuses autres marques internationales haut de gamme comme Ferrari et MV Agusta n’ont pas de présence officielle en Inde, mais continuent à opérer par l’intermédiaire d’un partenaire commercial indien. Harley Davidson cherchait également un soutien similaire et, au grand soulagement de beaucoup, ils en ont finalement trouvé un.

Harley Davidson a maintenant annoncé un partenariat stratégique en Inde avec Hero MotoCorp, le plus grand motard au monde en termes de volumes. Dans le cadre de cette nouvelle coentreprise, Hero MotoCorp sera le seul distributeur de motos Harley Davidson en Inde. Cela signifie que Hero MotoCorp continuera à vendre et à entretenir les motos Harley Davidson et à vendre également des pièces de rechange et des accessoires via un réseau de concessionnaires Harley Davidson exclusifs à la marque et le réseau de concessionnaires existant de Hero en Inde.

Lisez aussi: Royal Enfield Meteor 350 enfin lancé le 6 novembre!

Fait intéressant, le communiqué de presse indique également: «Hero MotoCorp développera et vendra une gamme de motos haut de gamme sous la marque Harley Davidson.» Ceci est intéressant car cela signifie littéralement que Hero pourrait développer et fabriquer de nouvelles motos Harley en Inde, et peut-être aussi les rendre à nouveau abordables. Le communiqué de presse n’a pas éclairé davantage à cet égard mais on peut voir ce partenariat suivre la voie Bajaj-KTM. Bajaj a d’abord commencé à fabriquer la KTM 200 Duke via ses concessionnaires exclusifs Probiking, puis a développé la Bajaj Pulsar NS200 et de nombreuses autres itérations basées sur les motos KTM.

Lisez aussi: Honda prépare une nouvelle moto d’aventure basée sur la plate-forme Hornet 2.0!

Cela pourrait éventuellement conduire à un partage de technologie ainsi qu’à un partage de plateforme. On pouvait donc s’attendre à ce que Hero puisse également faire naître ses propres gammes de produits à partir de ces futures plateformes, comme le font déjà TVS et Bajaj. Bien que ce soit encore un peu flou à cet égard, ce qui est clair, c’est que la marque emblématique continuera à vivre en Inde et que des milliers de propriétaires de Harley Davidson dans le pays ne seront pas laissés à eux-mêmes. Bénéficiant du soutien d’une marque aussi fiable que Hero, les propriétaires de Harley n’auraient pas pu demander plus de tranquillité d’esprit.