Hermione de Broadway, Noma Dumezweni, lit le deuxième chapitre de la série «Harry Potter à la maison»

le Harry Potter la franchise ne serait pas le phénomène mondial qu’il était aujourd’hui sans le livre qui a tout commencé, Harry Potter et la pierre du sorcier (La pierre du philosophe date de sa publication au Royaume-Uni). Et bien que nous soyons tous coincés en quarantaine, tout le monde a décidé de revoir les choses qu’ils aiment. Et toutes les stars et joueurs en vedette du Harry Potter franchise font de même, grâce à l’initiative Harry Potter à la maison lancée par J.K. Rowling en avril.

L’élu lui-même, Daniel Radcliffe, a donné le coup d’envoi avec une lecture vidéo du premier chapitre de Harry Potter et la pierre du sorcier plus tôt cette semaine. Et prendre le relais pour le deuxième chapitre est Hermione adulte de Harry Potter et l’enfant maudit, Noma Dumezweni.

Dumezweni, qui donne une performance féroce, nominée aux Tony comme adulte Hermione Granger dans Harry Potter et l’enfant maudit sur le West End et à Broadway, lit le chapitre deux de La pierre du sorcier, «The Vanishing Glass» pour l’initiative Harry Potter at Home, dans une vidéo enchanteresse entrecoupée d’œuvres d’art originales de scènes et de personnages créés par des fans. La vidéo de la lecture de Dumezweni peut être visionnée ici.

Participe également à la lecture de Harry Potter à l’école des sorciers sera Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni, et bêtes fantastiques et où les trouver étoile Eddie Redmayne, ainsi que certains talents anonymes du monde sorcier de Harry Potter qui feront des apparitions surprises. D’autres se joindront probablement, car nous savons tous qu’il y a plus de 7 chapitres du livre gigantesque.

Les fans peuvent soumettre des illustrations pour les futurs chapitres ici. Mais ceux qui veulent simplement écouter les lectures en tant que livre audio peuvent le faire via Spotify ou Spotify Kids. Et conformément à l’objectif de l’initiative, les familles ou les enseignants peuvent vérifier la compréhension de la lecture de leurs enfants et poursuivre leurs études de manière amusante à la maison. Voir le hub Harry Potter à la maison pour en savoir plus.

Harry Potter à la maison est le moyen du monde magique de rapprocher Poudlard de vous, car nous continuons tous à rester à la maison et à rester en sécurité. Pour les parents à la recherche de nouvelles façons magiques de divertir leurs enfants pendant cette période, nous avons lancé le hub Harry Potter At Home plein de quiz, de puzzles, de vidéos et de fonctionnalités amusantes, ainsi que des contributions de nos amis, éditeurs de Harry Potter britanniques et américains, Bloomsbury et Scholastic, avec l’aide de Warner Bros., Audible et de nos nombreux partenaires de bibliothèque. Pour en savoir plus sur tout ce qu’Harry Potter At Home a à offrir, notre rassemblement pratique devrait vous aider!

Articles sympas du Web: