Hermann Goering: des choses que vous ne saviez pas sur l’un des plus grands monstres de l’histoire

Seconde Guerre mondiale | 15 octobre 2020

Hitler avec Göring sur le balcon de la Chancellerie, Berlin, 16 mars 1938 (Bundesarchiv, Bild 183-2004-1202-504 / CC-BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

En tant que chef du parti nazi, Hermann Goering était l’un des plus grands monstres de l’histoire. En plus de servir comme commandant en chef de la Luftwaffe, il était en charge de l’économie allemande pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et avec le pillage de l’architecture et de la propriété juives, cela en fit l’un des hommes les plus riches et les plus odieux d’Allemagne.

Goering a idolâtré son parrain juif

Né le 12 janvier 1893 à Rosenheim, en Bavière, Goering a passé sa jeunesse au bord de la pauvreté en tant que quatrième de cinq enfants nés d’un militaire à vie qui a servi comme consul général en Haïti. Aussi estimé que cela puisse paraître, la famille a lutté jusqu’à ce qu’Hermann Epenstein, le parrain de Goering, intervienne pour fournir à la famille deux maisons, l’une à Berlin et l’autre près de Nuremberg. Goering n’a pas laissé Epstein Héritage juif l’empêcher d’idéaliser son parrain. Après tout, Epstein avait depuis longtemps mis de côté la foi juive en faveur du catholicisme et son succès (surtout par rapport à Le père «à la volonté faible» de Goering) l’a compensé aux yeux de Goering.

Goering en 1907. (Bundesarchiv, Bild 183-R25668 / CC-BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

Esprit militaire

Goering était obsédé par l’armée dès son plus jeune âge et n’était jamais loin de l’uniforme militaire de son père ou de ses petits soldats. À l’âge de 16 ans, il fut envoyé dans une académie militaire, où il excella dans ses études avant de rejoindre le régiment Price Wilhelm en 1912. Pendant la Première Guerre mondiale, Goering servit brièvement dans l’infanterie avant d’être hospitalisé pour des rhumatismes.

Pendant son séjour à l’hôpital, son ami, Bruno Loerzer, a suggéré qu’il transfert aux forces de combat aérien de l’armée allemande. Son transfert a été refusé, alors il s’est simplement transféré et a commencé à participer aux missions de Loerzer. Goering a été condamné à trois semaines d’emprisonnement à la caserne pour avoir enfreint le protocole, mais il n’a jamais purgé sa peine. Au lieu de cela, il a commencé à effectuer des missions de reconnaissance et de bombardement. Au cours des dernières années de la Première Guerre mondiale, Goering a gravi les échelons de l’armée de l’air allemande jusqu’à ce qu’il soit finalement promu commandant du «Flying Circus», Jagdgeschwader 1, en 1918.

Carin (à droite) et sa plus jeune sœur, Lily. (Ralph Herrmanns, Carl Gustaf von Rosen / Wikimedia Commons)

Mme Goeing

À la fin de la Première Guerre mondiale, Goering était furieux contre les dirigeants civils de l’Allemagne, qui, selon lui, avaient tourné le dos aux militaires allemands. Il a quitté le service et a commencé à travailler comme pilote pour Svensk Lufttrafik, une compagnie aérienne suédoise, tout en prenant beaucoup de concerts privés en parallèle. Un de ces emplois était pour le comte Eric von Rosen, un homme à tout faire de la classe supérieure suédoise qui a invité Goering à rester dans son château pendant une période de temps particulièrement mauvais.

Au château de Rockelstad à Sörmland, en Suède, Goering a rencontré la sœur de la femme de Von Rosen, Carin von Kantzow, et est immédiatement tombé éperdument. À l’époque, elle était mariée à un officier suédois, mais après avoir beaucoup courtisé, elle obtint le divorce et épousa Goering le 3 février 1922.

Goering (à gauche) se tient devant Hitler lors d’un rassemblement nazi à Nuremberg, vers 1928. (National Archives and Records Administration / Wikimedia Commons)

Peu de temps après avoir épousé Von Kantzow, Goering a assisté à un discours d’Hitler et a été immédiatement dans toute son ambiance. Goering a souvent accueilli des réunions des dirigeants nazis chez lui, où il a diverti Hitler, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg et Ernst Röhm.

Cette connexion précoce avec les nazis a fait de Goering un ennemi public dans les années 1920, et après le putsch de la brasserie, un coup d’État manqué par les nazis, il a été introduit en contrebande à Innsbruck en Autriche où il a été traité avec de la morphine. Cela a commencé sa dépendance à vie à l’analgésique. Après que Goering ait été assez bien pour quitter l’hôpital, lui et sa femme ont voyagé à travers l’Europe, faisant de leur mieux pour éviter d’être arrêtés en Allemagne.

La dépendance à la morphine de Goering était si grave qu’en 1925, il fut placé à l’asile de Långbro en 1925 en raison de ses accès de violence. Il a été libéré après avoir été sevré de la drogue et est retourné en Allemagne en 1927 après l’annonce de l’amnistie pour les membres du parti nazi.

Hitler, Martin Bormann, Göring et Baldur von Schirach à Obersalzberg, 1936 (Bundesarchiv, B 145 Bild-F051620-0043 / CC-BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

Monter dans les rangs

Après que l’épouse de Goering soit décédée d’une insuffisance cardiaque en 1931, Goering s’est concentré sur la reconstruction du parti nazi. Après les élections de 1932, les nazis étaient le plus grand parti du Reichstag, siège du parlement de l’Empire allemand, et ont choisi Goering comme président. Il a occupé le poste jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Tout au long des années 1930, le parti nazi a continué à accumuler des W, mais même ainsi, ils étaient tous paranoïaques à propos de quelqu’un dans leur organisation qui planifiait un coup d’État. Lorsqu’il est devenu évident que les membres de la Sturmabteilung se préparaient à prendre le contrôle du parti, Hitler a ordonné l’arrestation de leurs dirigeants, et Goering a décidé lesquels d’entre eux devaient être fusillés.

Une fois qu’il était clair qu’Hitler et Goering n’allaient pas être éliminés facilement, ils ont fauché tous ceux qui s’opposaient à eux. Ils ont poussé les dirigeants allemands hors de leurs positions de pouvoir par le chantage et ont pris le contrôle de l’Autriche pour prendre le contrôle de ses riches gisements de minerai de fer. Goering succès au sein du parti lui a permis d’établir la Gestapo et de créer des camps de concentration pour offrir un «traitement correctif» comme il l’entendait. Avec tout ce succès politique est venu un nombre ridicule de bureaux d’État, y compris le maître de la chasse allemande, le commissaire du Reich pour l’aviation et le chef de la Luftwaffe nouvellement développée.

Hermann Goering après sa capture, mai 1945 (United States Army Air Forces / Wikimedia Commons)

Amant des animaux, détesté par les gens

Bien que Goering semblait n’avoir aucun scrupule à propos de la torture et du meurtre d’êtres humains, il a condamné le « tortures et souffrances insupportables dans les expériences sur les animaux « en 1933. Il a menacé quiconque animaux maltraités avec un voyage dans un camp de concentration.

L’amour de Goering pour les animaux ne s’est pas traduit par les gens. Il était si rebutant que même les criminels endurcis voulaient faire tomber son blocage. Lorsque le gangster Bugsy Siegel l’a rencontré après un accord raté pour vendre de l’atomite (comme de la dynamite mais prétendument plus puissant) à Mussolini, le gangster a été tellement dégoûté par Goering qu’il dit plus tard qu’il souhaitait le tuer sur-le-champ.

Goering avec Hitler et Albert Speer, 10 août 1943. (Bundesarchiv, Bild 146-1977-149-13 / Heinrich Hoffmann / CC-BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

De BFF à Frenemies

Il n’y a rien de tel qu’une guerre mondiale pour séparer quelques copains. Alors que les nazis ont trouvé le succès dans les premiers jours de la guerre, Goering a été salué par Hitler et ses subordonnés. Hitler a même nommé Goering son successeur comme Führer de toute l’Allemagne avant l’invasion de la Pologne en 1939 – vous savez, juste au cas où quelque chose arriverait – même si Goering lui avait déconseillé l’invasion. BEn 1944, cependant, il devint le bouc émissaire de tout ce qui n’allait pas avec l’armée allemande. Après que la Luftwaffe n’a pas réussi à empêcher les bombardiers alliés d’entrer dans l’espace aérien allemand, Hitler s’est distancé de son numéro un, conduisant Goering à devenir peu sûr de lui et de ses capacités en tant que chef militaire.

Carinhall, la résidence de campagne d’Hermann Goering. (Bundesarchiv, Bild 146-1979-175-10 / CC-BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

Fantaisie criminelle

Alors que la majeure partie du parti nazi se battait sur le front ou vivait dans des maisons relativement normales, Goering appréciait le butin de la guerre. Tout au long de son temps en tant que numéro un d’Hitler, il a acquis une extraordinaire collection de bijoux, d’œuvres d’art et de meubles, le tout volé au peuple juif et aux maisons qu’il a aidé à saccager. Ses nombreuses maisons et chalets ont été volés, et tout art ou architecture qu’il ne voulait pas pour lui-même a été vendu à des amis ou à des membres des gouvernements de l’Axe qui voulaient participer à l’action.

Des années après la mort de Goering, sa fille, Edda, a tenté de récupérer la «propriété» de son père auprès du gouvernement allemand avec peu de succès. En 2015, elle a adressé une pétition au gouvernement de restituer des parties de la collection d’art de son père, mais l’appel a été rejeté.

Goring en captivité en mai 1945 (United States Holocaust Memorial Museum / Wikimedia Commons)

Le télégramme entendu autour du monde

Alors que les forces alliées se rapprochaient de l’Allemagne en 1945, il était clair pour tout le monde, y compris Hitler, que les choses touchaient à leur fin. Après avoir fui son pavillon de chasse, Goering craignait d’être qualifié de traître s’il prenait le pouvoir à Hitler et tentait de mettre fin pacifiquement à la guerre. Tous les hauts gradés nazis savaient qu’Hitler prévoyait de se suicider, mais Goering savait que tout geste qu’il ferait serait mal interprété.

Plutôt que de faire un grand pas pour prendre le pouvoir, Goering a écrit un télégramme à Hitler, lui demandant s’il pouvait prendre le contrôle de l’Allemagne avec Hitler agissant toujours comme l’homme principal. Hitler a pris cela comme preuve que Goering préparait un coup d’État et a immédiatement annulé son ordre dès le début de la guerre en nommant Goering comme son successeur. Goering a été évincé du parti nazi et l’armée allemande a reçu l’ordre de l’exécuter si Berlin tombait. Plutôt que de risquer d’être exécuté par son propre peuple, Goering s’est rendu aux membres de la 36e division d’infanterie de l’armée américaine.

Goering aux procès de Nuremberg. (Raymond D’Addario / Wikimedia Commons)

En 1946, Goering était essayé à Nuremberg sur des accusations de complot, de guerre d’agression, de crimes contre l’humanité et de divers crimes de guerre, y compris le pillage et le transport en Allemagne d’œuvres d’art et d’autres biens. Même s’il était tenu responsable de la mort de 5700000 Juifs, Goering se considérait « au sens de l’acte d’accusation, non coupable. » Il a affirmé qu’il était un fidèle serviteur d’Hitler mais qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait dans les camps. Lorsqu’on lui a montré des films de camps de concentration – les mêmes que ceux dont il menaçait les gens s’ils blessaient des animaux – il a dit que les images étaient fausses.

Après avoir été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation et condamné à mort, il a demandé la mort par peloton d’exécution plutôt que par pendaison, mais le tribunal a refusé. Plutôt que de voir sa journée sur la potence, Goering est mort du suicide par capsule de cyanure de potassium le 15 octobre 1946, la nuit avant sa pendaison.