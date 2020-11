Henry Golding parle des influences japonaises aux yeux de serpent dans un nouveau film – / Film

Snake Eyes: Origines de GI Joe, Le prochain film d’origine de Paramount qui espère relancer le GI Joe franchise, s’inspire évidemment de l’un des plus grands réalisateurs du monde. Hé, autant viser haut, non?

Henry Golding, qui joue le personnage principal dans le nouveau film, a expliqué dans une nouvelle interview que le public pourrait repérer certaines influences japonaises dans Œil de vipère – y compris un type spécifique de style de combat à l’épée, ainsi que des clins d’œil au travail de la légende du cinéma Akira Kurosawa.



S’adressant à Entertainment Weekly, Golding a parlé du réalisateur du film, Robert Schwentke (rouge, RIPD, Allégiant), et comment il est «accroché» à toutes les bonnes influences pour ce projet.

«Robert est un énorme cinéphile japonais, tout de [Akira] Kurosawa aux phénoménaux westerns spaghetti des films de samouraï », a déclaré Golding. «Il est tellement accro à cette histoire et nous voyons certaines de ces scènes. Avec certaines scènes de combat, il y a des séquences de chimbara. Une grande attention aux détails culturels a été mise dans ce film. Il n’y a pas beaucoup de films autorisés à tourner au Japon et nous sommes allés dans des endroits incroyables. L’authenticité est là.

Note: EW dit que «chimbara» signifie le combat à l’épée japonais, bien que je n’ai pas pu trouver de preuves que le style de combat est spécifiquement japonais.

En ce qui concerne l’élément d’authenticité, le public décidera en fin de compte si Schwentke, un cinéaste dont le travail précédent n’indique pas nécessairement qu’il est un choix slam-dunk pour appliquer la bonne touche à un blockbuster potentiel culturellement spécifique, a réussi à atteindre le bon équilibre. . Mais bon, si l’une des scènes de combat dans Œil de vipère est aussi cool que le duel final de Kurosawa Sanjuro, ce serait fantastique.

Auparavant, Golding avait déclaré que ce film serait plus un film d’arts martiaux qu’un film de super-héros, et il a repris cette idée un peu plus loin dans cette nouvelle interview. «Je pense que le cœur de l’histoire est vraiment qui est Snake et son parcours en tant que personne, vraiment», dit-il. «Comprendre ses motivations… Je ne peux pas trop en dire, mais cela se concentre vraiment sur une seule personne au lieu d’avoir 20 personnes à l’écran et de comprendre le contexte. Nous partons du début. Et, espérons-le, cela lance une franchise incroyable.

Snake Eyes: Origines de GI Joe étoiles Golding, Tissage Samara, Iko Uwais, Andrew Koji, Haruka Abe, Takehiro Hira, et Úrsula Corberó. Il devait initialement être publié cette année, mais la pandémie de coronavirus a nécessité un retard; il est actuellement prévu de sortir en salles le 22 octobre 2021.

