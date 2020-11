Henry Golding et sa femme Liv Lo attendent leur premier enfant

2020-11-06 07:00:05

L’acteur de ‘Crazy Rich Asians’, Henry Golding, a confirmé que lui et sa femme Liv Lo Golding attendaient leur premier enfant ensemble l’année prochaine.

Henry Golding et sa femme attendent leur premier enfant ensemble.

L’acteur de «Crazy Rich Asians» et son autre significatif, Liv Lo Golding, se sont rendus sur Instagram pour partager leur bonne nouvelle, admettant que l’année prochaine «semble plus radieuse».

Il a écrit: « 2021 semble déjà plus brillant »

Liv a partagé une photo d’Henry touchant sa bosse de bébé, et elle a posté: « Une telle joie immense que cette petite nous a déjà apportée. Maintenant, nous pouvons la partager avec vous. Nous vous aimons! (Sic) »

Plusieurs de leurs amis célèbres n’ont pas tardé à féliciter le couple.

L’actrice Freida Pinto a écrit: « Cutiessssssss !! (sic) »

La golfeuse professionnelle Michelle Wie a posté: « Félicitations !!! (sic) »

Paul Feig, qui a réalisé Henry dans ‘Last Christmas’, a écrit: « Oh mon Dieu !!! Tellement heureux pour vous deux! (Sic) »

En septembre, l’acteur de 33 ans a admis que sa femme – qu’il avait rencontrée avant son ascension vers la gloire – le tenait au sol.

Il a dit: «Tout est question de transactions.

«Je suis entré dans l’industrie avec la tête forte sur les épaules et j’ai la chance d’avoir une femme qui ne me laisse rien faire.

« Nous nous connaissons depuis une décennie et nous sortons ensemble depuis presque aussi longtemps. Nous avons traversé les essoreuses, les temps les plus hauts et les plus bas. »

Et au milieu de la pandémie de coronavirus, Henry a pu mettre à profit son ancien choix de carrière d’apprenti coiffeur en aidant Liv – qu’il a épousée en 2016 – avec ses cheveux.

Il a dit: « De temps en temps, quand elle a du mal avec un brushing le matin, je finirai le dos pour elle. »

Mots clés: Henry Golding, Liv Lo Golding, retour à l’alimentation