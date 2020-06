Hellraiser Icon Doug Bradley lance une chaîne YouTube et c’est génial

Hellraiser acteur Doug Bradley a lancé sa propre chaîne YouTube. L’acteur lira de la poésie, des nouvelles et tout ce qu’il aura envie de publier. En ce moment, il y a deux vidéos sur la chaîne, y compris le début de sa lecture Frankenstein de Mary Shelley. C’est vrai; vous pouvez maintenant entendre Pinhead lui-même vous lire gratuitement certaines des grandes œuvres de la littérature. Il a même une collection la plus impressionnante de souvenirs d’horreur en toile de fond. J’en suis particulièrement jaloux Le fantôme de Frankenstein imprimer juste derrière sa tête. Découvrez le premier de Doug Bradley Frankenstein lectures ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=M1Qjeaej54k

Doug Bradley est Horror Royalty

M. Bradley a une voix merveilleusement apaisante. L’une des choses qui m’a toujours terrifié à propos de Pinhead dans le Hellraiser La série est à quel point Doug Bradley est cool et rassemblé. Il est une âme si douce et que quelque chose d’aussi odieux et mauvais puisse naître de cet homme me fait peur à l’infini. Il a aussi un grand point sur le roman: c’est vraiment une histoire que tout le monde pense savoir tout, mais la plupart n’ont pas lu la chose. Son récit d’une partie de la trame de fond de Shelley est également fascinant. La meilleure partie est qu’il ne manquera pas non plus de choses à lire.

De toute évidence, les fans voudront qu’il se jette directement dans Le cœur infernal, le Clive Barker histoire qui a lancé sa carrière en tant que Pinhead. Bien que ce serait bien, je pense que Doug Bradley s’accorderait bien avec Stephen King, en particulier certaines de ses collections de nouvelles. En dehors de l’horreur, ce serait cool de l’entendre lire des livres historiques sur divers sujets. Peu importe, il peut lire ce qu’il veut et nous serons tous là, à l’écoute. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne ici.

