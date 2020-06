Hell Hath No Fury comme une religieuse super puissante – / Film

Et si vous preniez Buffy, la mettiez dans une habitude, et lui donniez une équipe de filles magiques diverses et foutues? Vous obtiendriez quelque chose comme Guerrière religieuse, la nouvelle série d’action Netflix qui tient tout ce qu’elle promet. Il s’agit de guerriers… qui sont des religieuses.

Bande-annonce de Warrior Nun

Basé sur la série de bandes dessinées de style manga du même nom par Ben Dunn, Guerrière religieuse suit une fille nommée Ava, qui après une expérience de mort imminente, se réveille dans une église avec un étrange symbole sur le dos et un nouveau souffle, littéralement. Ava a été recrutée par une ancienne société de religieuses et de prêtres qui défendent le monde contre les démons, et ce symbole sur son dos – un halo lumineux – confère à ses superpuissances de combattre ces démons, comme passer à travers les murs et les objets. Mais le fait est qu’Ava veut juste être une fille normale!

La bande-annonce est désinvolte et snarky, avec le même genre de ton effronté que l’emblématique de Joss Whedon Buffy contre les vampires avait, et presque la même adolescente a choisi un récit. Mais quoi Guerrière religieuse a, en plus d’un nom encore plus fou que Buffy, c’est toute une équipe de religieuses guerrières. Béatrice, Shotgun Mary, Lilith et Camila sont toutes des recrues dans cette même société, et ne sont pas trop ravies qu’Ava vienne voler toute la gloire. Mais ils doivent faire équipe pour livrer leur fureur vertueuse contre une femme qui a en quelque sorte déverrouillé un portail vers le ciel.

La série semble un peu plus du côté des super-héros YA que la pâte ridicule que le titre promet, mais Guerrière religieuse semble au moins se pencher sur l’étrange style anime de la bande dessinée originale ainsi que sur le genre étrangement riche de « nunsploitation » qui l’a inspiré. Peut-être avec Guerrière religieuse, Netflix aura le pouvoir de Dieu et de l’anime de son côté.

Voici le synopsis de Guerrière religieuse:

Prise au milieu d’une ancienne guerre entre le bien et le mal, une jeune fille se réveille dans une morgue aux pouvoirs inexplicables. Sa recherche de réponses l’amène à l’Ordre de l’épée cruciforme, une société secrète de religieuses guerrières jurées de protéger le monde du mal. Tout en jonglant avec ses responsabilités en tant qu’élue avec les obstacles normaux d’une adolescente, ce drame mystérieux fantastique est plein de mystère, d’action, d’aventure et de romance adolescente, prouvant que notre personnage principal pourrait se battre au nom du bien, mais elle n’est pas un ange .

Guerrière religieuse sortira sur Netflix le 2 juillet 2020.

