Helena Bonham Carter réfléchit à la «  cruauté  » de la scission de Tim Burton

Helena Bonham Carter a découvert qu’il y avait des avantages à ne plus être avec Tim Burton, y compris des pauses régulières avec ses enfants, même si c’était très douloureux au début.

Helena Bonham Carter trouve la «cruauté» du divorce «extraordinaire».

L’actrice de «Crown» s’est séparée de son partenaire de longue date Tim Burton en 2014, et bien qu’il ait été initialement «horrible» de devoir s’adapter au partage de la garde de leur fils Billy, 16 ans, et sa fille Nell, âgée de 12 ans, elle «recommande» maintenant le avantages de la séparation parce qu’elle aime faire une pause.

Elle a déclaré: «Il nous a fallu du temps pour nous adapter, mais je pense que c’est vraiment très bien maintenant. Et les enfants vont bien, ils ont une double vie.

«Au début, c’est une chose horrible à laquelle s’habituer, ne pas avoir ses enfants dans les parages [when you share custody]. La cruauté du divorce est extraordinaire.

«Mais ensuite, vous arrivez à un point où vous vous dites: ‘Oh, je pars cette semaine!’ Certaines pièces sont vivement recommandées. »

La star de 54 ans ne parlera pas des raisons de leur rupture, mais a confirmé que ce n’était pas sa décision, bien qu’elle comprenne également maintenant que leur relation de 13 ans avait suivi son cours.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle était partie, elle a répondu: «Oh, je ne peux pas en parler. Bon essai, cependant! J’ai la responsabilité envers les enfants de ne pas en parler. Tout comme Tim, je le respecte. Mais je ne suis pas parti, dit-il ainsi.

«Bien que je dise cela dans un sens positif: je pense qu’il y a un moment où les gens sont en forme pendant un certain temps, parfois, et si vous le pouvez, vous reconnaissez que vous avez donné ce que vous pouvez, et vous allez arrêter les uns des autres de l’évolution, et si vous pouvez vous le permettre, eh bien… Alors. J’étais réticent au début, disons.

Mais l’actrice a admis qu’il était difficile d’avoir une rupture aux yeux du public et elle pense que c’est pourquoi elle a été choisie comme princesse Margaret dans « The Crown ».

Elle a déclaré: «C’était quelque chose auquel je pouvais m’identifier, cette vulnérabilité. C’est horrible d’être en public et de vivre une fragmentation personnelle, et je n’ai jamais été un prétendant. La lèvre supérieure raide, je trouve ennuyeuse.

Helena a maintenant trouvé l’amour avec la «magie» Rye Dag Holmboe, 32 ans, et elle est ravie qu’une rencontre fortuite lors d’un mariage les a amenés à tomber amoureux.

Elle a déclaré au magazine Guardian Weekend: «Je ne peux pas en dire beaucoup sur Rye, car c’est un psychanalyste, il a donc besoin de son anonymat.

«Il est magique, et c’est tout ce que je vais dire. Je l’ai rencontré lors d’un mariage. Une chose totalement aléatoire, à laquelle nous ne sommes presque pas allés tous les deux, donc c’était l’un de ces moments qui était si hasardeux et qui a fini par déterminer tellement. Un accident vraiment heureux, et c’est une chose incroyable.

