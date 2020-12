Heist Romance passe directement au streaming – / Film

Réalisateur Doug LimanLe film de braquage pandémique parsemé de stars va directement en streaming.

Les droits mondiaux de Confinement, Le nouveau mélange de film de braquage et de comédie romantique de Liman, a été acquis par Warner Bros Pictures, qui prévoit de sortir le film sur HBO au début 2021. Poursuivez votre lecture pour un rappel de l’intrigue et de tous les talents de la liste A qui apparaissent dans ce film.



Anne Hathaway (ou comme Key et Peele l’appelleraient, «Annie Hathaways») et Chiwetel Ejiofor (Docteur Strange, Triple 9) jouent les rôles principaux dans ce nouveau film. (Désolé, Key et Peele n’ont pas de surnom amusant pour Ejiofor.) L’histoire se déroule dans le contexte de COVID-19 et met en vedette Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor en tant que couple marié qui appelle à une trêve pour tenter un risque élevé , braquage de bijoux à enjeux élevés chez Harrod’s, le grand magasin le plus exclusif au monde.

Le reste de la distribution est carrément fantastique: Ben Stiller (La vie secrète de Walter Mitty, Tonnerre sous les tropiques), Lily James (Rebecca, Chauffeur bébé), Stephen Merchant (Salut les filles, Logan), Lucy Boynton (Sing Street, Rhapsodie bohémienne), Mindy Kaling (Le bureau, Ocean’s Eight), Ben Kingsley (Bête sexy, Iron Man 3), et Colline de Dulé (Psych). Malheureusement, nous ne savons pas quels rôles joueront le reste de ces acteurs.

Liman, qui réalisait auparavant des films comme Bord de demain, Aller, et L’identité Bourne, est derrière la caméra, revenant sur un territoire qui ressemble vaguement à ce qu’il a fait avec Brad Pitt et Angelina Jolie dans Monsieur et Madame smith. Steven Knight, qui a écrit Promesses orientales, Locke, et le film noir absolument dérangé de Matthew McConaughey / Anne Hathaway Sérénité, a écrit le script. AGC Studios finance le film, et il a été produit par PJ van Sandwijk (Dharma américain, Citoyen K), Alison Winter, qui a travaillé avec Liman sur plusieurs productions de films et de streaming au cours des dernières années, et Michael Lesslie, qui a écrit l’adaptation cinématographique de 2016 de Assassin’s Creed. Liman et Knight ont été producteurs exécutifs.

La production a commencé en septembre et semble être déjà terminée. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle en place, et aucun mot si cela pourrait également obtenir une sortie en salles en même temps que HBO Max. C’est ainsi que WB gère la sortie du film de super-héros géant Wonder Woman 1984, qui sortira ce Noël, mais ce film pourrait mieux fonctionner uniquement en tant que sortie à domicile car il se déroule spécifiquement pendant la pandémie de coronavirus.

