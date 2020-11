Hee-chan Hwang marque le but sud-coréen le plus rapide de tous les temps à Maria Enzersdorf

Le match international de l’équipe nationale sud-coréenne contre le Qatar, hôte de la Coupe du monde, qui a été touché par huit infections corona, a utilisé l’attaquant de Leipzig Hwang Hee-chan pour une marque historique.

L’ancien attaquant de Salzbourg a pris la tête après 16 secondes lors d’une victoire 2-1 dans la BSFZ Arena de Maria Enzersdorf mardi, marquant le but le plus rapide de l’histoire internationale des Asiatiques, qui ont également célébré leur 500e victoire.

Il y avait eu huit tests corona positifs – six joueurs et deux superviseurs – en Corée du Sud auparavant. Le milieu de terrain fribourgeois Kwon Chang-hoon, qui a été testé positif, était déjà rentré dans son club, les sept autres personnes étaient en quarantaine et doivent être ramenées chez elles par avion charter.

Le jeu était initialement discutable en raison d’une épidémie de corona dans l’équipe sud-coréenne. Après que plusieurs résultats positifs aient été connus, l’équipe a été temporairement isolée et n’a été autorisée à quitter l’hôtel de l’équipe à Vienne que pour les unités d’entraînement.