Hector Martin promet d’apporter Linux à la puce M1

Joe2020 écrit: Le célèbre développeur Hector Martin qui a mis Linux sur PS4 veut désormais porter Linux sur le nouvel Apple M1, et il veut le faire avec l’aide du financement participatif en en faisant son travail à plein temps. On peut trouver son engagement officiel de soutien ici. «Étant donné que ces appareils sont tout nouveaux et sur mesure, le portage de Linux sur eux est une entreprise énorme. Bien au-delà d’un projet de loisir, c’est un travail à plein temps», explique le développeur.

«L’objectif est d’amener la prise en charge de Linux sur les macs Apple Silicon à un point tel qu’il ne s’agit pas simplement d’une démo technique, mais d’un système d’exploitation que vous voudriez utiliser sur un pilote quotidien. Pour ce faire, il y a une énorme quantité de travail à faire. Exécuter Linux sur les choses est facile, mais le faire fonctionner correctement est difficile. Les pilotes doivent être écrits pour tous les périphériques. Le pilote du GPU Apple entièrement personnalisé est le composant le plus compliqué, ce qui est nécessaire pour avoir un bon La gestion de l’alimentation doit également fonctionner correctement, pour que l’autonomie de votre batterie soit raisonnable », explique le développeur. Martin dit qu’il espère avoir suffisamment de dons pour acheter les nouveaux appareils Apple Silicon et embaucher d’autres personnes pour l’aider dans son travail.

NoMoreACs, lecteur Slashdot, a également partagé la nouvelle via Mac Rumors.