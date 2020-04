HEAVY METAL répond à une pandémie avec une impression de bande dessinée appartenant à un créateur de VIRUS

Crédits: VIRUS



Crédits: VIRUS



Magazine / éditeur de longue date de science-fiction / anthologie comique Heavy métal a annoncé une empreinte éditoriale dérivée pour les titres de bandes dessinées appartenant aux créateurs, nommée – pas par coïncidence – VIRUS.

Décrit par SyFyWire, qui a aidé à annoncer l’empreinte, en tant que « nouvelle plate-forme », l’initiative numérique débutera le 29 avril avec huit séries appartenant à des créateurs.

« Le VIRUS est né d’une sorte de point de vue sur l’industrie qui a besoin d’évolution, ainsi que sur le fait que nous Heavy métal plus de fans, avec plus d’histoires et plus de contenu? ‘ » Heavy métal Le PDG Matt Medney a déclaré SyFyWire.

Crédits: VIRUS



« Lorsque la pandémie a frappé, perturbant tout et tout le monde, elle nous a obligés à voir comment nous pouvons continuer à maintenir l’industrie en vie et à fournir aux fans de la bande dessinée le média que nous aimons tous », Heavy métal a ajouté l’éditeur David Erwin. «Malheureusement, il y aura des victimes dans le commerce de détail et peut-être chez certains éditeurs. Mais, nous avons la chance d’offrir une alternative et la capacité de servir tous les fans, ainsi que les créateurs talentueux de ce merveilleux médium, les bandes dessinées. »

Les titres de lancement connus de VIRUS incluent Anthologie de l’usine à ordures par Jakofire et Danny Kim; Hymne des Teada par Matt Medney, Morgan Rosenblum et plus; Nomobots; Le rouge par Morgan Rosenblum, Matt Medney et autres; L’enfer de Dotty par Bob Fingerman; et trois autres livres sans nom, dont un de l’écrivain Ron Marz.

Crédits: VIRUS



Quant au nom de l’empreinte – VIRUS – ce n’est pas un hasard Heavy métal a choisi ce titre pour le lancer au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

« Quand un virus nous sépare, rien ne nous rapproche plus que de belles histoires », a expliqué Medney au sujet du choix du nom. « Et c’est ce que nous essayons là-bas. Nous essayons de rassembler les gens à travers de belles histoires, de trouver la doublure argentée de la pandémie à travers le genre, et c’est le message. Donc, même si le nom est un peu plus du côté obscur , l’éthos est plutôt léger, et ce type de juxtaposition a toujours été du Heavy Metal. «

Crédits: VIRUS



Récemment nommé Heavy métal le rédacteur en chef adjoint, Joseph Illidge, est un survivant du coronavirus. Il a décrit son expérience dans une conversation avec Newsarama ici même.

Heavy métal a également vanté la structure de VIRUS pour les créateurs payants, qui est quelque peu différente de la norme de l’industrie pour les éditeurs indépendants, Medney affirmant que « le créateur gagnera de l’argent, qu’un ou 10 000 livres soient vendus ».

SyFyWire déclare que les créateurs de VIRUS recevront 15% du prix de vente pour les bandes dessinées qu’ils créent.

« VIRUS va être la première des nombreuses idées que nous avons qui vont aider à faire avancer le récit pour la narration et la bande dessinée et les romans graphiques », a déclaré Medney SyFyWire, expliquant que Heavy métal a même été en contact avec d’autres éditeurs pour apporter leurs histoires sur VIRUS, décrit par SyFyWire comme une «plate-forme» semblable à «une librairie en ligne».

VIRUS sera lancé numériquement le 29 avril, avec de nouvelles versions hebdomadaires par la suite.