Heaven’s Gate Le culte des cultes Trailer – / Film

Les gens aiment les cultes. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais on ne peut nier qu’il est très facile pour certaines personnes de se laisser entraîner dans cette mentalité sectaire – que ce soit Jim Jones, la Scientologie, la communauté Rajneeshpuram, les Davidiens de la branche ou le Trumpisme. Et malheureusement, le plus souvent, les cultes peuvent se terminer par un désastre et la mort. Ce fut le cas avec Heaven’s Gate, un groupe fondé dans les années 1970 par Marshall Applewhite et Bonnie Nettles. Les membres de Heaven’s Gate pensaient qu’ils étaient destinés à quitter la Terre et à monter sur un vaisseau spatial vers un autre monde, et en 1997, les choses ont pris une fin horrible lorsque 39 membres du groupe sont morts dans un suicide de masse. L’histoire de Heaven’s Gate est relatée dans les nouveaux docu-séries HBO Max Heaven’s Gate: Le culte des cultes. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Heaven’s Gate Le culte des cultes

Nous aimerions tous croire que nous sommes trop intelligents et sophistiqués pour être entraînés dans une secte, mais le triste fait est que tant de gens finissent par s’engager dans cette voie. Ce fut le cas avec Heaven’s Gate, un culte OVNI qui a commencé en 1975 et s’est terminé par un suicide de masse en 1997. La nouvelle série documentaire de HBO Max Heaven’s Gate: Le culte du culte raconte l’histoire à travers quatre épisodes. Voici le synopsis:

La docu-série est un examen approfondi du tristement célèbre culte des OVNI à travers les yeux de ses anciens membres et de ses proches. Ce qui a commencé en 1975 avec la disparition de 20 personnes d’une petite ville de l’Oregon, s’est terminé en 1997 par le plus grand suicide sur le sol américain et a changé à jamais le visage de la religion moderne du Nouvel Âge. Cette série documentaire en quatre parties utilise des images inédites et des récits à la première personne pour explorer le tristement célèbre culte des ovnis qui a choqué la nation avec ses croyances hors de ce monde.

La série documentaire a été dirigée et produite par Argile Tweel, et vient de CNN Original Studios et Campfire. Les docu-séries comme celle-ci deviennent de plus en plus importantes ces jours-ci, et c’est à la fois bon et mauvais. C’est bien parce qu’ils sont souvent assez addictifs et regardables, mais c’est mauvais parce que parfois, ces histoires n’ont pas besoin de plusieurs parties – elles peuvent être résumées dans un documentaire serré. HBO a été particulièrement flagrant avec cela avec les récentes séries documentaires McMillions et Le vœu, qui s’étiraient tous les deux trop longtemps (Le vœu a même eu une deuxième saison). Cela dit, quatre épisodes semblent faisables, et le meilleur de tous, les quatre tombent sur HBO Max en même temps. 3 décembre. En plus de cela, vous pourrez diffuser le premier épisode gratuitement sur 4 décembre.

Articles sympas sur le Web: