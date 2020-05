Heartland Docs DVM: Airdate, Plot et plus encore!

Si nous parlons de spectacles non scénarisés, très peu d’entre eux durent une impression. Heartland Docs DVM est l’un d’entre eux. L’émission a été diffusée sur Nat Geo Wild le 25 janvier 2020.

La célèbre émission documente la vie de couples amoureux des animaux qui croient que la vie de chaque animal mérite d’être sauvée – Ben, qui était une ancienne basketteuse et a rencontré son amour à Ervin dans une école vétérinaire.

Le spectacle a obtenu une note décente de la part des critiques et a été immensément aimé par son public. L’exposition comprend de nombreuses belles créatures telles que des vaches, des chèvres, des poules, des chiens et des cerfs.

Heartland Docs DVM Saison 2: Airdate et Plot

Heartland Docs DVM a été positivement accueilli et apprécié par le public. Sur la base de sa réponse, Nat Geo Wild a renouvelé Heartland pour la deuxième saison.

Bonne nouvelle pour les fans, la première saison sera diffusée le 30 mai sur Nat Geo Wild, bien avant qu’il ne soit supposé plus tôt.

La deuxième saison explorera les défis de la vie du couple et leurs relations, la vie communautaire et la dynamique familiale. De plus, il se concentrera sur leur vétéran hors travail, comme la restauration de vieux bâtiments et d’hôtels.

Nous pouvons également voir leurs fils adolescents aider leurs parents au travail. Ils adopteront également Veronica, une chèvre dont ils s’occuperont.

Avons-nous une remorque?

Pour l’instant, nous n’avons pas de bande-annonce, nous remplirons cette section dès que des informations apparaîtront.