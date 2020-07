Hearables, wearables et pliables – tous les appareils à venir le 5 août taquiné par le président de Samsung

Samsung’s L’événement Galaxy Unpacked aura lieu le 5 août et nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre. TM Roh, qui a repris Samsung Mobile il y a six mois, a maintenant confirmé (via Slash Gear) que la société annoncera cinq nouveaux appareils pendant Unpacked.

Pour garder un certain mystère, Roh n’a pas nommé les appareils, mais il laisse entendre que certains d’entre eux (les deux prétendus téléphones pliables) offriront une fonctionnalité transparente et a également fait référence à la prochaine smartwatch et écouteurs.

En outre, la société annoncera probablement également un nouveau Variante 5G du clapet Galaxy Z Flip qu’il a sorti plus tôt cette année.

Le bronze est la couleur de la saison

Grâce à une multitude de fuites, nous savons que le Qualcomm Snapdragon 865 Plus nouvellement annoncé alimentera probablement les téléphones et les tablettes. Le Note 20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2 comporteront probablement le La technologie LTPO et cela permettrait un taux de rafraîchissement vraiment variable, réduisant la tension de l’écran 120Hz sur la batterie.

Les Galaxy Buds Live au look particulier seront apparemment dotés de la technologie d’annulation active du bruit même s’ils n’ont pas d’embouts en silicone. Il sera particulièrement intéressant de voir comment ils s’intègrent à l’intérieur des oreilles et dans combien de tailles ils seront disponibles.

Quant à la Galaxy Watch 3, elle serait disponible en deux tailles de boîtier – 41 millimètres et 44 millimètres et comportera un lunette tournante physique. Il obtiendra apparemment un moniteur de fréquence cardiaque avec 8 photodiodes de lecture du pouls, un capteur d’électrocardiogramme et des capacités de surveillance de la pression artérielle.

Samsung a traversé une période difficile au cours des derniers mois, et les prix époustouflants de ses derniers produits phares de la série S sont apparemment à blâmer. L’appareil photo du Galaxy S20 n’a pas non plus été particulièrement à la hauteur du battage médiatique et l’utilisation du processeur Exynos dans certaines régions n’a pas aidé non plus. Donc, naturellement, le succès des produits à venir est crucial si l’entreprise veut sortir de cette accalmie.

En regardant les spécifications et la conception divulguées, les produits à venir de Samsung semblent certainement excitants, mais nous espérons vraiment que les rumeurs étouffées pointant vers un prix acceptable pour le Note 20 et Le Galaxy Z Fold 2 s’avère être vrai.