HBO prépare une série sur la recherche d’un vaccin contre le coronavirus

HBO se prépare à tourner une mini-série sur la recherche du vaccin contre le coronavirus. Le réseau sera basé sur le livre inédit « The First Shot », qui est en cours de rédaction par le journaliste américain Brendan Borrell, tel que rapporté par l’agence EFE.

Un chercheur de l’Oxford Vaccine Group

Adam McKay, réalisateur de « The Vice of Power » et « Ant-Man », entre autres films, sera en charge de la réalisation de cette histoire sur la recherche laborieuse des vaccins. « The First Shot » est un livre non fictif dont les détails sont encore inconnus. Cependant, l’idée simple a séduit les responsables du contenu du géant américain.

« J’écris un livre non romanesque sur course mondiale au vaccin contre le coronavirus, les entreprises qui risquent tout pour le gagner, la science fascinante et parfois surprenante sur laquelle il est basé, et les défis liés à l’accès et à la sécurité », déclare Brendan Borrell en bref aperçu.

Plus de projets avec HBO

Ce n’est pas la première fois qu’Adam McKay signe un projet avec HBO. Le réalisateur a sur la table une série sur les Lakers de Los Angeles dans les années 80, un autre sur Jeffrey Epstein et une adaptation au format de série américaine du film sud-coréen « Parasites ». McKay a remporté l’Oscar du meilleur scénario original pour « The Big Bet » en 2015.