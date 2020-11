HBO Max travaille pour sauver The Venture Bros.après annulation – / Film

De nos jours, il y a toujours l’espoir d’une seconde vie pour une émission de télévision annulée. Surtout si l’on a aussi longtemps et une base de fans aussi passionnée que Le Venture Bros., qui a été récemment annulé par Adult Swim après 17 ans (mais seulement 7 saisons) à l’antenne. Et il semble que le #SaveTheVentureBros. campagne a atteint les oreilles de HBO Max tête Andy Forssell, qui a taquiné que la plate-forme de streaming «travaille sur» des idées pour faire revivre la série animée qui pousse les enveloppes.

Cela a été un choc quand Adult Swim a tranquillement annulé Le Venture Bros. plus tôt cet automne, 17 ans après que la série animée ait fait ses débuts sur le réseau. Le spectacle – qui a suivi les deux frères Venture avides d’aventure Hank et Dean, leur père méprisant, le Dr Rusty Venture, et leur intrépide garde du corps Brock Samson alors qu’ils affrontaient un large éventail de méchants – avait commencé comme un envoi. plan du dessin animé classique Jonny Quest, mais a lentement évolué vers une série animée riche et complexe avec des fans fidèles qui sont restés fidèles à la série, même lorsque sa petite équipe n’a pu produire que 7 saisons en près de deux décennies.

Et comme pour toutes les émissions avec un public restreint mais fidèle, une campagne de relance a été lancée en ligne, les fans implorant les réseaux et les banderoles à #SaveTheVentureBros. Et il semble que le directeur général de HBO Max, Andy Forssell, ait entendu l’appel, révélant dans un tweet que le service de streaming «travaille» sur des idées pour relancer la série.

«Les fans de Venture Bros sont passionnés, mais incroyablement civils. J’ai reçu des tonnes de courriels, qui sont tous de courtes notes très bien écrites, suintantes de politesse, a écrit Forssell dans un tweet. «Les fans de classe. Rien d’imminent, mais sachez que nous y travaillons.

Les fans de Venture Bros sont passionnés, mais incroyablement civils. J’ai reçu des tonnes de courriels, qui sont tous de courtes notes très bien écrites, débordantes de politesse. Fans de classe. Rien d’imminent, mais sachez que nous y travaillons.#SaveTheVentureBros – Andy Forssell (@aforssell) 13 novembre 2020

HBO Max n’est pas étranger à la relance de la série animée bien-aimée – Cartoon Network’s Temps de l’aventure diffuse actuellement une série d’émissions spéciales animées sur le streamer, tandis que HBO Max a également repris la reprise de DC Universe de Jeune justice, avec une quatrième saison en route. Et en tant que plate-forme de streaming relativement nouvelle qui cherche à rivaliser avec des poids lourds comme Netflix et Disney +, HBO Max est probablement impatient d’attirer plus d’abonnés avec des titres à la mode et de nouveaux originaux. S’ils peuvent investir des dizaines de millions de dollars dans Justice League de Zack Snyder juste dans l’espoir que les fans de Snyder s’abonneront à HBO Max, ils pourront probablement épargner un peu de changement pour les co-créateurs Jackson Publick et Marteau de Doc, et leur petite équipe comprenant la société d’animation Astro-Base Go.

Articles sympas sur le Web: