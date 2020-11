HBO Max tire la bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder sur la musique – / Film

Il n’y a rien Zack Snyder aime plus que superposer la triste ballade «Hallelujah» de Leonard Cohen sur des scènes au ralenti ou des bandes-annonces au ralenti. Mais cette fois, il semble que la pratique de Snyder soit revenue pour mordre le cinéaste dans le cul, après que HBO Max ait tiré Justice League de Zack Snyder bande-annonce (qui présentait largement la chanson de Cohen) de YouTube sur des problèmes de droits musicaux.

La remorque pour Justice League de Zack Snyder, qui a fait ses débuts lors de l’événement virtuel FanDome de Warner Bros. DC plus tôt cet été, a été retiré de YouTube pour des problèmes de droits musicaux non spécifiés, selon Aaron Couch du Hollywood Reporter, qui a ajouté: «il sera probablement de nouveau disponible sur YouTube une fois le problème est résolu. »

HBO Max a supprimé la bande-annonce d’août de la Justice League de Zack Snyder pour des problèmes de droits musicaux, mais elle reviendra probablement sur YouTube une fois le problème résolu – Aaron Couch (@AaronCouch) 2 novembre 2020

Bien qu’il n’ait pas été précisé si ces problèmes de droits musicaux concernaient «Hallelujah» de Cohen, le rôle important joué par la musique dans la bande-annonce en fait le seul coupable. On ne sait pas si le domaine Cohen a mis le pied à terre à propos de Snyder et HBO Max en utilisant la chanson dans la bande-annonce, ou s’il reviendra avec une version différente de la chanson fréquemment reprise à sa place.

Cependant, pour ceux qui s’inquiètent de la façon dont cela affectera la sortie de Justice League de Zack Snyder, ne vous inquiétez pas: cela n’a aucun impact sur la prochaine série de quatre épisodes HBO Max, qui comprendra des images que Snyder a tournées la première fois, ainsi que des photographies supplémentaires qui ont lieu en ce moment (pour un prix très élevé ).

Ligue de justice stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Il présentera des apparitions élargies d’autres acteurs de DC Expanded Universe comme Joe Manganiello dans Deathstroke et Jared Leto dans Joker.

Justice League de Zack Snyder sera présenté en exclusivité sur HBO Max en 2021.

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à sa nouvelle alliée Diana Prince pour faire face à une menace encore plus grande. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour recruter une équipe pour affronter cet ennemi nouvellement réveillé. Malgré la formation d’une ligue de héros sans précédent dans Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash, il est peut-être trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

