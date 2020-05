HBO MAX sortira JUSTICE LEAGUE: THE SNYDER CUT

Crédits: Warner Bros.



La persistance est parfois payante.

Mercredi, Zack Snyder a annoncé l’existence et la sortie prévue de la légendaire «Snyder Cut» de Ligue de justice sur HBO Max lors d’un Q&A avec des fans suite à un commentaire en direct sur son film Homme d’acier. « The Snyder Cut « se compose du montage du film de Snyder, basé sur la version qu’il créait avant de quitter la production.

Snyder, sa femme Debra et l’acteur de Superman Henry Cavill ont dansé autour de la question avant que Snyder ne lâche la bombe.

« Je ne suis pas vraiment en contrôle nécessairement. J’ai dit qu’il existe, et j’ai été très clair sur ce que j’en ai fait, mais ce n’est pas vraiment à moi », a déclaré Snyder. « Si cela ne tenait qu’à moi, je l’aurais déjà laissé sur une clé USB dans une salle de bain quelque part », a plaisanté Snyder, faisant référence à des rumeurs sur la façon dont les images de test pour 2016’s Dead Pool divulgué au public, incitant 20th Century Fox à finalement créer le film après une longue interruption de développement.

« Pour moi, juste après avoir regardé Homme d’acier, c’était pour moi un grand moment parce que je me souviens quand cette première bande-annonce est tombée, ce que je n’avais pas connu auparavant, je l’ai juste vu avant tout le monde « , a déclaré Cavill, en construisant à un point plus large.

« Je me souviens exactement de ce qui se passait dans ma vie à l’époque. Toute cette expérience … a changé ma vie, c’était définitivement un point d’appui qui a changé ma vie de ce qu’elle était alors aux gens qui me perçoivent maintenant comme « célèbre », quoi que cela signifie. Ce fut pour moi un voyage énorme. Je me souviendrai de ces jours jusqu’à la fin pour moi. Je pense que ce serait amusant d’avoir travaillé avec la trilogie un peu différemment. J’adorerais pour voir une version de Justice League sans moustache « , a plaisanté Cavill, qui porte actuellement une moustache et un chaume sur le livestream.

« J’adorerais voir cette version de Superman sans la moustache, ou sans l’implication d’une moustache », a convenu Snyder.

« C’est dommage que nous ne l’avons jamais vu se concrétiser comme Zack le voulait », a ajouté la coproductrice Debra Snyder.

« Comme je vous le dis, je l’ai, donc nous devons juste trouver un moyen de le montrer un jour », a remarqué Snyder. « Je ne peux pas montrer le film en ce moment, il y a encore du travail à faire, mais il y a ça », a plaisanté Snyder avant de montrer une image annonçant Ligue de justice de Zack Snyder sur HBO Max en 2021.

Le nouveau service de streaming WarnerMedia fait ses débuts le 27 mai.

Snyder était le directeur original de Ligue de justice avant de quitter la production à mi-chemin en raison de la mort de sa fille. Ligue de justice a été terminé par Avengers réalisateur Joss Whedon, un processus qui comprenait de nombreuses reprises qui ont changé de nombreuses scènes et même plusieurs personnages.

Crédit: DC





Ligue de justice les fans ont réclamé de voir le « Snyder Cut », tel qu’il a été surnommé, presque depuis la sortie en salles du film terminé, qui a rencontré de mauvaises critiques de la part des fans et des critiques, en grande partie à cause de la sensation décousue et inachevée du film.

Le hashtag #releasethesnydercut est utilisé depuis des années sur Twitter, avec des fans zélés qui le partagent et publient le sentiment et le hashtag sur des centaines de messages non liés. Le créateur de la bande dessinée Rob Liefeld a même fait écho à ce sentiment, professant son admiration pour l’œuvre réalisatrice de Snyder, y compris les films précédents de Justice League. Homme d’acier et Batman v Superman: l’aube de la justice.

En 2018, un panneau publicitaire portant le message «Release the Snyder Cut» a été érigé à San Diego lors de Comic-Con International: San Diego, payé par les fans de Justice League.

Les initiés de l’industrie ont débattu de l’existence de ce que l’on appelle le « Snyder Cut », certains affirmant qu’il n’y a pas assez de séquences de la vision originale de Snyder pour créer son film comme prévu. Malgré cela, WB / HBO Max a apparemment compilé suffisamment de séquences du film précédent et existant avec l’aide de Snyder pour enfin donner aux fans la version du film (ou une version du film) comme Snyder l’avait initialement prévu.

Ligue de justice de Zack Snyder fait ses débuts en 2021 sur HBO Max.