HBO Max lance un nouvel épisode complet de dessins animés Looney Tunes début / film

HBO Max arrive en quelques jours seulement 27 mai, et avec elle vient des dizaines de nouveaux Looney Tunes Cartoons, la dernière tentative de Warner Bros. Animation de redémarrer les personnages de dessins animés classiques d’il y a des décennies. Récemment, nous avons partagé notre critique de quelques épisodes d’un premier aperçu de la presse, et je me suis trouvé agréablement surpris par la façon dont ils ont imité l’esprit intemporel et la comédie des courts métrages d’animation originaux. Maintenant, vous pouvez juger par vous-même avec HBO Max qui lance une nouvelle Looney Tunes Cartoons épisode complet à regarder avant son lancement plus tard cette semaine.

Nouveaux épisodes de Looney Tunes Cartoons

Un épisode complet de Looney Tunes les dessins animés se déroulent entre 11 et 12 minutes, composés de deux courts métrages qui durent entre quatre et sept minutes, ainsi que d’un court-métrage interstitiel avec un bâillon rapide en bâton qui dure un peu moins d’une minute. Dans cet épisode, vous obtenez un court métrage mettant en vedette Tweety Bird jouant par inadvertance un bâillon épouvantable sur Sylvester le chat, une poursuite rapide de Bugs Bunny par Elmer Fudd, et Daffy Duck ayant un peu de mal avec un chewing-gum qu’il trouve dans la rue.

Ceci est un excellent exemple du type de Looney Tunes vous obtiendrez de HBO Max, et comme quelqu’un qui pense que Warner Bros. a eu du mal à redémarrer ces personnages bien-aimés au fil des ans, je pense qu’ils ont enfin quelque chose de nouveau qui est digne de ce nom Looney Tunes.

Looney Airs Cartoons, une toute nouvelle série de Warner Bros. Animation mettant en vedette les chéris Looney Airs personnages. Looney Airs Les dessins animés font écho à la valeur de production élevée et au processus de l’original Looney Airs courts métrages de théâtre avec une approche de la narration axée sur les caricaturistes. Chapiteau Looney Airs les personnages seront présentés dans leurs paires classiques dans des histoires simples, motivées par le bâillon et visuellement vibrantes. La nouvelle série comprendra 80 épisodes de onze minutes, chacun composé de courts métrages d’animation de durée variable et comprenant des scénarios adaptés au public d’aujourd’hui. Looney Airs Cartoons est produit par Warner Bros. Animation et met en vedette un groupe talentueux de comédiens voix parmi lesquels Eric Bauza, Jeff Bergman et Bob Bergen. Pete Browngardt et Sam Register sont producteurs exécutifs.

