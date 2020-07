HBO Max compte déjà plus de 4 millions d’abonnés aux États-Unis

HBO Max a été lancé aux États-Unis fin mai. Aujourd’hui, près de deux mois plus tard, la société mère de WarnerMedia AT&T a annoncé (via Variété) que le service de streaming compte déjà plus de 4 millions d’abonnés.

Plus de 4 millions d’abonnés en un peu plus d’un mois

S’exprimant lors d’un appel aux résultats plus tôt dans la journée, le PDG d’AT & T, John Stankey, a révélé aux analystes et aux investisseurs que HBO et HBO Max avaient atteint un total combiné de 36,3 millions d’abonnés à la fin du mois de juin. mois. Les chiffres sont pâles par rapport à l’incroyable nombre d’abonnés de 10 millions d’abonnés Disney + réalisé en seulement 24 heures, mais l’exploit HBO Max est néanmoins impressionnant.

Environ 3 millions étaient des clients de détail, tandis que les 1,1 million restants provenaient d’activations via les plates-formes AT&T telles que les forfaits. Ce dernier est étonnamment bas compte tenu des millions de clients éligibles au service.

WarnerMedia comptait déjà 30 millions de clients du câble et d’abonnés HBO Now qui pourraient être transférés vers HBO Max au lancement. Mais Stankey a révélé que la société avait eu du mal à faire en sorte que les gens s’abonnent aux services de câblodistribution au service.

L’amélioration de cette situation est désormais un domaine d’intérêt, a déclaré le PDG. La société a également des discussions avec Roku et Amazon pour obtenir le service de streaming sur leurs plates-formes respectives Roku TV et Fire TV, qui sont les deux plus populaires aux États-Unis.

Les négociations ne se déroulent cependant pas aussi bien qu’elles le pourraient. Amazon, en particulier, aurait adopté une «approche consistant à traiter HBO Max et ses clients différemment» des services concurrents et de leurs clients respectifs.

WarnerMedia insiste sur le fait que HBO Max devrait être lancé en tant qu’application indépendante sur les plates-formes Roku et Amazon, mais ces sociétés souhaitent que le service de streaming soit intégré dans leur section Chaînes comme HBO et HBO Now.

Quel que soit le résultat, il semble que les clients apprécieront le service. Le temps passé dans l’application HBO Max est en hausse de 70% par rapport à HBO Now grâce à la bibliothèque de contenu étendue.