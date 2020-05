HBO Max Anime Slate fourni en partenariat avec Crunchyroll – / Film

HBO Max se prépare à avoir l’une des collections de titres de bibliothèque les plus empilées lors de son lancement le 27 mai – de copains, à des décennies de films Warner Bros., à tout Batman – mais il fournira des titres d’un autre marché très demandé: l’anime.

Netflix et Hulu ont travaillé dur pour répondre aux fans d’anime alors que les guerres de streaming montent en puissance, mais HBO Max a peut-être une longueur d’avance en s’associant avec Crunchyroll, le plus grand service de streaming d’anime au monde et le hub central du fandom anime aux États-Unis. HBO Max et Crunchyroll se sont associés pour offrir une liste de 17 titres d’anime populaires lors du lancement de la plate-forme de diffusion WarnerMedia, avec encore plus à suivre.

Crunchyroll a été l’un des premiers distributeurs légitimes d’anime aux États-Unis, et à ce jour il reste le plus grand centre de streaming d’anime. Le site Web s’est même aventuré à produire du contenu original, en réponse à des streamers comme Netflix et Hulu qui ont essayé de faire appel à la démographie de l’anime cible. Mais Crunchyroll est toujours une petite société d’anime qui pourrait, sans aucun moyen de rivaliser de manière réaliste avec un géant comme Netflix. Mais peut-être qu’un partenariat avec HBO Max pourrait leur donner l’élan dont ils ont besoin.

HBO Max et Crunchyroll s’associent pour fournir un anime doublé et sous-titré aux abonnés de HBO Max lors du lancement de la plateforme 27 mai. Les abonnés auront 17 titres d’anime populaires au lancement, y compris Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Rurouni Kenshin, Kill la Kill, Your Lie in April, Keep Your Hands off Eizouken et même la série Crunchyroll Original comme In / Spectre.

Crunchyroll organisera les meilleurs titres d’anime pour HBO Max qui seront déployés chaque trimestre, y compris Hunter X Hunter et Menace de mort, qui sera disponible dans la première année de lancement.

«La marque HBO est connue pour son contenu de première qualité et sa narration innovante. En apportant des séries de Crunchyroll à HBO Max, nous espérons présenter l’anime à un public plus large qui apprécie les histoires fascinantes racontées à travers ce médium dynamique », a déclaré la directrice générale de Crunchyroll, Joanne Waage. « Avec HBO Max, nous fournissons la portée maximale de ces incroyables séries animées, et nous ne pouvons pas attendre que de nouveaux fans tombent amoureux de l’anime. »

Voici la liste des titres d’anime qui seront disponibles lors du lancement de HBO Max, ainsi que deux séries qui seront déployées après launc.

TITRES DISPONIBLES LE PREMIER JOUR, LE 27 MAI:

Fullmetal Alchemist: Brotherhood – Série complète (64 épisodes)

Le mépris des lois de l’alchimie a arraché la moitié des membres d’Edward Elric de son corps et a laissé l’âme de son frère Alphonse accroché à une armure. Pour restaurer ce qui a été perdu, les frères recherchent la pierre philosophale.

Re: ZERO -Starting Life in Another World- (Director’s Cut) – Saison 1 (13 épisodes et 1 OVA)

Natsuki Subaru, un lycéen ordinaire, est transporté dans un autre monde où la seule personne à le contacter était une belle fille aux cheveux argentés. Déterminée à la rembourser, Subaru accepte d’aider la fille à trouver quelque chose qu’elle cherche.

In / Spectre – Saison 1 (12 épisodes)

Dans ce Crunchyroll Original, un mystère fascinant et fantastique se mêle au surnaturel et à la romance, alors qu’un duo se propose de résoudre une série d’incidents sombres qui affligent leur monde.

Gardez vos mains loin Eizouken – Saison 1 (12 épisodes)

Trois lycéens se regroupent pour créer un club d’animation afin de réaliser le «monde ultime» qui existe dans leur esprit.

Rurouni Kenshin – Série complète (94 épisodes)

Ancien assassin du gouvernement, Kenshin Himura s’efforce de maintenir la paix pendant l’ère Meiji au Japon, une période de renouveau troublé après une longue et sanglante guerre civile.

KONOSUBA – Bénédiction de Dieu sur ce monde merveilleux! – Saisons 1 et 2 (22 épisodes)

Kazuma Sato est transporté dans un monde fantastique rempli d’aventure après un accident de la circulation. Maintenant, avec la déesse Aqua, il est en quête de résoudre bon nombre des problèmes de ce monde.

Bungo Stray Dogs – Saisons 1 – 3 (37 épisodes)

Ayant été expulsé de son orphelinat et sur le point de mourir de faim, Atsushi Nakajima rencontre des membres de l ‘«Agence de détectives armés», a déclaré pour résoudre les incidents que même l’armée et la police ne toucheront pas.

Fou furieux – Saisons 1 et 2 (26 épisodes)

Stimulé par la flamme qui fait rage dans son cœur, le Black Swordsman Guts poursuit sa quête apparemment sans fin de vengeance.

Kabaneri de la forteresse de fer – Saison 1 (12 épisodes)

À une époque où la révolution industrielle entraînait le monde dans l’ère moderne, une horde de monstres morts-vivants est soudainement apparue. Les habitants de Hinomoto ont construit des forteresses pour les aider à survivre à cette menace.

Kill la Kill – Saison 1 (24 épisodes)

Six ans depuis leur collaboration sur la série animée révolutionnaire, Tengen Toppa Gurren Lagann, Hiroyuki Imaishi et Kazuki Nakashima sont de retour pour choquer le monde! Ryuko Matoi est une écolière vagabonde qui entre à l’Académie Honnouji pour chercher des indices sur la vérité derrière la mort de son père.

Votre mensonge en avril – Saison 1 (22 épisodes)

Kousei Arima était un pianiste de génie jusqu’à ce que la mort soudaine de sa mère lui enlève sa capacité de jouer. Puis il rencontre un violoniste nommé Kaori Miyazono qui change sa vie à jamais.

EFFACÉ – Saison 1 (12 épisodes)

Un jeune artiste manga a du mal à se faire un nom tout en vivant dans une condition étrange qui le transporte dans le temps avant que quelque chose de mortel ne se produise. Comment peut-il effacer les menaces pour empêcher que cela se produise?

Kiznaiver – Saison 1 (12 épisodes)

Un groupe secondaire secret est formé avec des élèves de différentes villes qui partagent la douleur les uns des autres: un «Kiznaiver».

Schwarzes Marken – Saison 1 (12 épisodes)

En 1983, le 666e Escadron TSF de l’armée est-allemande, «Schwarzes Marken», est une force d’intervention spéciale chargée d’attaquer les forces BETA.

91 jours – Saison 1 (13 épisodes)

Pendant l’interdiction, la loi n’avait aucun pouvoir et la mafia dirigeait la ville. Cette histoire de 91 jours suit des hommes guidés par la vengeance alors qu’ils tentent d’échapper à leur destin tragique.

Le testament de sœur nouveau diable – Saisons 1 et 2 (22 épisodes)

Basara Toujo est un lycéen dont le père vient de se remarier. Hijinks s’ensuit alors que son père part ensuite à l’étranger, laissant Basara avec deux nouvelles belles-soeurs.

Rokka – Braves des six fleurs – Saison 1 (12 épisodes)

La légende dit que lorsque le dieu maléfique se réveillera du plus profond des ténèbres, le dieu du destin invoquera six braves et leur accordera le pouvoir de sauver le monde. Cependant, il s’avère qu’il y a sept braves qui se sont rassemblés sur la terre promise.

TITRES DISPONIBLES APRÈS LA FENÊTRE DE LANCEMENT INITIAL

Hunter X Hunter

Gon, un jeune garçon qui vit sur l’île des baleines, rêve de devenir un chasseur comme son père, parti quand Gon était encore jeune.

Menace de mort

Light Yagami est un étudiant as avec de grandes perspectives et il s’ennuie. Mais tout cela change quand il trouve le Death Note, un carnet abandonné par un dieu de la mort voyou Shinigami.

