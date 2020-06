HBO Laisser tout le monde regarder les sentinelles gratuitement à partir du 19 juin / Film

L’année dernière, HBO Watchmen série du producteur exécutif Damon Lindelof Nous avons tous été époustouflés en étant non seulement une suite fascinante de la série de bandes dessinées révolutionnaire, mais un acte d’accusation brûlant du racisme systémique, tant dans l’application des lois que dans la société américaine dans son ensemble. Maintenant, HBO donne à tout le monde la chance de voir cette série puissante et provocante en la rendant disponible gratuitement à regarder à partir de 19 juin, et la date n’est certainement pas dénuée de sens.

HBO a envoyé un communiqué de presse annonçant la possibilité pour tout le monde de regarder Watchmen gratuitement du 19 juin au 21 juin. Tout le monde pourra regarder la série sur HBO.com et via VOD, que vous vous abonniez ou non à HBO. Ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne câblée trouveront également un marathon de la série commençant à 13 h 00. ET / PT le 19 juin, et si vous êtes abonné à HBO Max, vous avez également accès à la série à tout moment.

Watchmen est simplement décrit par HBO comme une histoire qui se «situe dans une histoire alternative où les justiciers masqués sont traités comme des hors-la-loi» et «embrasse la nostalgie du roman graphique révolutionnaire original du même nom, tout en essayant de percer un nouveau terrain. » La série traite du racisme aux États-Unis, à la fois dans l’histoire et aujourd’hui, à travers l’objectif d’une histoire de bande dessinée se déroulant à Tulsa, en Oklahoma, où les forces de l’ordre et les justiciers se heurtent aux suprémacistes blancs, et des secrets et des mystères choquants menacent de tout bouleverser. .

Cette date pour cette promotion est importante car le 19 juin est désigné comme Juneteenth en commémoration du 19 juin 1865 lorsqu’une commande fédérale a été livrée à Galveston, au Texas, qui proclamait tous les esclaves libres dans l’État du Texas. Même si la proclamation d’émancipation avait été adoptée deux ans et demi plus tôt et que la guerre civile américaine était essentiellement terminée après la défaite des États confédérés en avril de la même année, le Texas conservait l’esclavage et cet ordre était nécessaire pour mettre officiellement fin à l’esclavage en les États confédérés.

Au cours des récentes manifestations Black Lives Matter qui se sont déroulées à travers le monde, il y a eu un tollé pour que toute la nation reconnaisse Juneteenth comme une fête fédérale. À l’heure actuelle, il est reconnu comme un jour férié ou une journée spéciale d’observation dans 47 des 50 États, mais il n’a jamais été nommé jour férié fédéral.

Fabrication Watchmen disponible gratuitement est encore plus pertinent et opportun compte tenu du récent anniversaire du massacre de la course de Tulsa, ou du massacre de Black Wall Street, qui a eu lieu le 31 mai et le 1er juin 1921, lorsque des foules de résidents blancs ont attaqué des citoyens noirs et des entreprises du District de Greenwood à Tulsa, Oklahoma. Cet événement est mis en évidence dans la série et sert de catalyseur à une grande partie de l’intrigue raciste qui se déroule, et il a même attiré plus d’attention sur cette période de l’histoire qui avait rarement été largement discutée ou représentée à l’écran.

Si vous n’avez pas vu Watchmen, il est maintenant temps de rattraper ce morceau magistral de narration. Sinon, il est également disponible maintenant sur Blu-ray.

HBO propose également d’autres programmes mettant en vedette des histoires noires à partir du 19 juin. Les titres incluent des films originaux comme Bessie, La vie immortelle de Henrietta Lacks, United Skates, et L’Apollon, ainsi que des spéciaux comiques comme Vidéos personnelles de Jerrod Carmicheal et Lil ’Rel en direct à Crenshawet des émissions telles que Domaines problématiques de Wyatt Cenac et Actes de vol aléatoires. Consultez HBO.com pour encore plus de titres créés par et mettant en vedette des conteurs noirs.

Articles sympas du Web: