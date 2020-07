HBO: début de Love Life, clap de fin pour Room 104

Série anthologique de Sam Boyd lancée le 27 mai dernier sur la nouvelle plateforme HBO Max, Aimer la vie est une comédie romantique qui a rencontré en scène la vie sentimentale de Darby Carter, interprétée par Anna Kendrick (trilogie Parfait).

Elle débutera chez nous ce jeudi 9 juillet sur la chaîne OCS à raison de deux épisodes par semaine. La première saison est composée de 10 épisodes de 30 minutes et chaque saison suivante sera consacrée aux amours d’un protagoniste central. Nous avons vu le pilote et voici notre avis!

Love Life, une autre série à suivre

Si vous aimez les rom-coms (comédies romantiques, ndlr), il y a de fortes chances que vous soyez séduits par la série « Love life ». Dès les premières minutes, une narratrice (Lesley Manville) donne le ton en nous donnant quelques informations générales sur les relations amoureuses, tel un documentaire.

Nous entrons par la suite rapidement dans le vif du sujet, et plus précisément dans la vie de Darby Carter, en 2012, alors qu’elle rencontrait son premier petit ami sérieux, Augie Jeong (Jin Ha). La voix de la narratrice devient alors davantage celle d’une Mary Alice Young de Femmes au foyer désespérées qui commente la vie de Darby que celle d’une simple voix-off informative.

Impossible également de ne pas penser à Haute fidélité, série Hulu centrée sur la vie amoureuse de Robyn (Zoë Kravitz) où chaque épisode la montre avec l’un (e) de ses partenaires de vie. Mais les similitudes avec d’autres montre s’arrêtent ici.

Le gros point fort de Love life n’est autre que son actrice principale, Anna Kendrick. Elle apporte un vent de fraîcheur et de légèreté au personnage, et nous n’avons aucun mal à la voir comme une jeune femme naïve qui croit au prince charmant et qui sera forcément désillusionnée par la réalité de la vie… Cependant, sur aimerait en savoir plus sur elle, afin de l’imaginer autrement qu’à travers ses relations et découvrir davantage dans son cadre de travail ou encore avec ses amis. Mais il est fort probable que la suite de la saison nous offre ces éléments!

Au casting, le rôle du colocataire de Darby est tenu par un visage connu des fans de Le type audacieux, Peter Vack, puisqu’il y jouait Patrick à la rédaction de Scarlet Magazine. A ses côtés, Zoe Chao, vue dans Vivre avec soi-même avec Paul Rudd, incarne l’autre colocataire de l’héroïne. On retrouvera également Sasha Compère, une recrue de la série Miracle Workers avec Daniel Radcliffe.

En conclusion, Love Life s’annonce sympathique et divertissante, sans toutefois avoir de grandes ambitions. Le format court fait en sorte que nous ne voyons pas le temps passer et le flashforward final nous donne vraiment envie de voir la suite! Continuez !!