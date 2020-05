HAYAO MIYAZAKI rencontre CORMAC McCARTHY dans le titre de créateur d’INAKI MIRANDA WE LIVE

Crédit: Inaki Miranda (AfterShock Comics)



Inaki Miranda, artiste de longue date de DC, se diversifie avec sa première série appartenant à un créateur, l’écrivant et la dessinant – avec l’aide de son frère, Roy.

Prévu pour ses débuts le 14 octobre dans AfterShock Comics, Nous vivons est une histoire apocalyptique dans un avenir proche où l’humanité, en voie d’extinction, reçoit un avertissement d’une entité extraterrestre invisible qu’elle vient tous les tuer – mais sauvera 5000 enfants humains.

« Nous vivons est une histoire apocalyptique douce-amère vue à travers les yeux de deux enfants, deux frères et sœurs, Hototo (5 ans) et Tala (13), qui doivent faire face au voyage tragique du réfugié comme leur seule chance de survie « , a déclaré Inaki Miranda dans le annonce.

Miranda s’inspire de Hayao Miyazaki, Cormac McCarthy’s La route, Theo Angelopoulos » Paysage dans la brume, Mark Twain Les aventures de Tom Sawyer, et plus.

« Juste des grains de sel de tout cela et plus que je suis sûr de laisser derrière, ont façonné Nous vivons d’une manière ou d’une autre « , a déclaré Miranda.

Voici la sollicitation pour le premier numéro:

Nous vivons # 1 / 4,99 $ / 32 pages / Couleur

Écrivains: Roy Miranda & Inaki Miranda

Artiste: Inaki Miranda

Coloriste: Eva de la Cruz

Lettre: Dave Sharpe

Couverture: Inaki Miranda

Couverture incitative: Dustin Nguyen

Nous sommes en 2084 et le monde a changé. Frappés par des calamités et grouillant de monstres, les derniers membres restants de la race humaine font face à une existence dangereuse.

Et maintenant, la Terre a reçu un message du plus profond de l’espace: un compte à rebours sombre jusqu’à l’extinction de toute l’humanité. Mais il y a de l’espoir – cinq mille enfants seront sauvés le jour de l’extinction par ces mystérieux expéditeurs de messages.

C’est le voyage du petit Hototo, l’un des cinq mille enfants chanceux qui seront enlevés de la Terre pour vivre une vie meilleure dans les étoiles – mais seulement si sa sœur adolescente, Tala, peut le livrer en toute sécurité à la balise la plus proche avant la fin du temps imparti en dehors.

WE LIVE est un monde de violence et de beauté, un récit unique de l’apocalypse racontée par les frères Miranda, qui invite à la fois à l’effroi et à l’espoir.