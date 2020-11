Hawkeye (non, l’autre) rejoint Avengers dans la mise à jour gratuite de décembre

Avengers, bien qu’il soit toujours peut-être le jeu le plus trempé de 2020, a une base mécanique solide pour le nouveau contenu – j’ai écrit une critique à cet effet il y a quelques mois, vous devriez le vérifier – et de nouvelles choses sont en route . La première mise à jour majeure pour Avengers arrive le 8 décembre et lance la première saison de contenu post-lancement avec l’arrivée de Hawkeye. (Kate Bishop, pas Clint Barton.)

Kate Bishop: Operation Taking Aim reprend après la fin de l’histoire du jeu original, donc, euh, spoilers pour cela. Maintenant que les Avengers ont vaincu MODOK, Monica Rappaccini a repris AIM. Kate Bishop est revenue d’une mort apparente pour retrouver l’autre Hawkeye, découvrir un mystère impliquant Nick Fury et le voyage dans le temps, et affronter AIM elle-même.

Kate elle-même est évidemment le grand ajout ici. En tant que sixième ajout à la liste jouable, elle sera livrée avec des capacités de tir à l’arc et des options de téléportation construites à partir de la technologie AIM réutilisée. Vous pouvez tirer une flèche et vous téléporter à son emplacement pour des attaques de mêlée de dégâts supplémentaires, et cligner des yeux avec des tirets aériens et des doubles sauts technologiques.

Vous pouvez obtenir une description complète des capacités de Kate dans la vidéo ci-dessous. La vidéo donne un aperçu rapide de Operation Hawkeye: Future Imperfect, la prochaine grande mise à jour, qui sera lancée en 2021. Là, nous jouerons comme l’autre Hawkeye dans une version apocalyptique du futur, et comme le titre l’indique, nous voir la version Maestro de Hulk ici aussi.

«Nous sommes toujours à l’écoute de nos joueurs, y compris les demandes de fonctionnalités futures comme le jeu multiplateforme», indique également la vidéo. Avec le décompte des joueurs Steam déjà dans la fourchette à trois chiffres, ce serait particulièrement bien sur PC. Avengers était l’un des dix jeux les plus vendus de l’année au moment de ses débuts, mais l’intérêt a certainement diminué depuis son lancement.

Espérons que cette mise à jour sera le début d’une Avengers plus satisfaisante, euh, une fin de partie, même si nos rêves de Spider-Man sur PC restent insatisfaits.

