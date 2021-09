Hawkeye : combien y a-t-il d’épisodes dans la série Marvel Disney+ ?

Après la grande traversée du désert de Marvel de 2020, cette année s’est plus que rattrapée avec un flux presque ininterrompu de nouveaux films et de séries télévisées dans lesquels les fans du MCU peuvent se plonger.

La prochaine grande sortie sur le petit écran est la série Hawkeye, qui vient de recevoir sa première bande-annonce après des mois de teasing et de spéculation pendant le tournage.

Mais avec la sortie de la bande-annonce, les fans se sont rapidement tournés vers la série elle-même, avec de nombreux fans demandant combien d’épisodes Hawkeye comprendra au total.

Hawkeye : date de sortie et intrigue

Hawkeye arrivera sur Disney+ le 24 novembre 2021, juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

Peu de détails ont été dévoilés jusqu’à présent mais la série très attendue verra Hawkeye (alias Clint Barton) faire équipe avec un autre archer bien connu des comics Marvel, Kate Bishop.

Elle se déroulera après les événements d’Avengers : Endgame et du blip, la série Hawkeye suit Barton alors que son passé violent de justicier Ronin menace de le rattraper.

Pour ces fêtes de fin d'année, les meilleurs cadeaux visent en plein dans le mille. 🏹 Hawkeye, une série Disney+ Original, en streaming dès le 24 novembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/6GNzu9dvMJ — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 13, 2021

Combien d’épisodes composent Hawkeye ?

Hawkeye sera composé de 6 épisodes au total. Avec une durée de six épisodes, Hawkeye sera à l’image des séries Loki, Falcon et le Soldat de l’hiver, qui comptent également six épisodes chacune, tandis que WandaVision et What If…? ont neuf épisodes.

La durée de chaque épisode de Hawkeye n’a pas été annoncée, mais si elle suit le même schéma que les séries précédentes, on peut s’attendre à environ 40-50 minutes par épisode.

Comme pour toutes les séries Disney+ de Marvel, un nouvel épisode devrait être diffusé chaque semaine. La série sera donc probablement diffusée du 24 novembre au 29 décembre, juste après Noël.

Casting de la série Hawkeye

Jeremy Renner reprend son rôle de Clint Barton et sera rejoint dans la série par un certain nombre de visages nouveaux et familiers. Parmi eux, Hailee Steinfeld, qui fera ses débuts dans le rôle de l’archer Kate Bishop.

Apparaissent également dans la série Hawkeye :

Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop – la mère de Kate.

Fra Fee dans le rôle de Kazi

Tony Dalton : Jack Duquesne, le premier mentor de Barton.

Alaqua Cox (Maya Lopez / Echo) : une Amérindienne sourde capable de copier parfaitement les mouvements d’une autre personne, qui devrait avoir sa propre série dérivée.

Zahn McClarnon : William Lopez – Le père de Maya.

Brian d’Arcy James

Florence Pugh : Yelena Belova

En outre, la série Hawkeye devrait voir Ben Sakamoto, Ava Russo et Cade Woodward jouer les enfants de Clint, tandis qu’un golden retriever nommé Jolt jouera le rôle de Lucky the Pizza Dog.

Hawkeye sera disponible en streaming sur Disney+ à partir du 24 novembre 2021.