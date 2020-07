Hawkeye arrive gratuitement au jeu Avengers après le lancement

in

Marvel’s Avengers s’assemble bientôt, et avant le lancement, une série de flux de développeurs décrivent à quoi s’attendre du jeu. La dernière War Table offrait une foule de détails sur ce à quoi s’attendre avant la version bêta des Avengers, ainsi qu’un autre détail que les fans attendaient avec impatience: Hawkeye sera un personnage jouable.

Hawkeye rejoindra le jeu après le lancement et viendra avec un nouvel ensemble de missions d’histoire qui peuvent être jouées en solo ou en coopération. Comme pour tout contenu post-lancement non cosmétique, Hawkeye rejoindra la liste gratuitement. Les développeurs appellent la vague post-lancement l’initiative Avengers – à la suite de la campagne Réassembler qui forme l’histoire de base – et qui englobera toutes les mises à jour majeures de la fin de partie.

Les développeurs disent que Hawkeye: Ma vie comme une arme de Matt Fraction et David Aja a été une source d’inspiration majeure pour leur interprétation du personnage, mais le flux n’a pas fourni beaucoup de détails sur la façon dont le héros jouera réellement. Je pense que nous pouvons parier en toute sécurité qu’il sera un combattant à distance avec beaucoup de flèches à tirer, cependant.

Découvrez la bande-annonce Hawkeye ci-dessous.

Ou le flux complet de War Table pour plus de détails.

La date de sortie du jeu Avengers est fixée au 4 septembre, et nous avons enfin une idée claire de ce à quoi nous attendre. En espérant que ce soit une aventure digne des héros qui y jouent.

