Hawaii 5-Oh, bébé! – betanewsfr

Nous comptions les jours de nos vacances de printemps à Kauai. Nous avions réservé le parfait condo Poipu, prévu de faire de la randonnée dans le canyon Waimea et de manger notre poids corporel en ahi poke. Alors tu sais…

Sans se plaindre, bien sûr, mais c’est presque l’été et nous sommes toujours tristes de manquer ce que nous envisagions comme les meilleures vacances en famille à la plage. Au lieu de consommer trop de glace à raser et de sentir le sable entre nos orteils à Ke’e Beach, nous passerons notre semaine à faire du pain et à désinfecter perpétuellement la maison.

Ensuite, il nous est venu à l’esprit: En ces jours de refuge sur place, peut-être que se mettre dans l’esprit aloha est toujours une possibilité. Les parcs nationaux et les musées proposent des visites virtuelles. Le saut d’île en ligne est gratuit. Et nous pouvons commander des plats à emporter ou faire nos propres bols. La meilleure partie? Vous êtes également invité.

Débarquement du vendredi soir

Nous nous sommes lancés dans notre e-aventure hawaïenne de la meilleure façon que nous savons: avec de l’alcool et de la musique.Après le travail, nous avons fouetté Mai Tais et grignoté le Furikake Snack Mix salé-sucré d’Auntie Viv (psst, vous pouvez le commander en ligne), tandis que groove au «Kokua Festival 2020 – Live from Home». Le festival annuel de musique de Jack Johnson, qui soutient l’éducation environnementale, a généralement lieu dans la salle de concert Waikiki’s Shell à Honolulu. Mais cette année, la célèbre Diamond Head n’était pas la toile de fond. Au lieu de cela, Johnson a invité Ziggy Marley, Eddie Vedder, Ben Harper et d’autres à jouer avec lui depuis leur domicile, en utilisant des instruments ou d’autres bruiteurs – y compris une noix de coco – qu’ils avaient sous la main.

En sirotant nos cocktails et en se balançant dans les styles vocaux sereins de Paula Fuga – une artiste que nous n’aurions pas découverte autrement -, nous avons mis le lei métaphorique autour de notre cou. Nous étions arrivés.

Et regarder Vedder balayer son balai comme percussion pendant la chanson «Better Together» est maintenant en tête de notre liste des meilleurs moments de célébrités en quarantaine.

Volcans virtuels

Le lendemain, désireux de raviver nos autres sens, nous avons chauffé le four et rempli notre condo avec le parfum des cookies Coconut-Macademia.

Au programme: Waimea Canyon, le «Grand Canyon du Pacifique» de 3 000 pieds de profondeur. Dans le passé, nous avons parcouru son terrain rouge et même descendu à vélo à une vitesse exaltante de 30 miles par heure. Mais en utilisant Google Earth, nous avons glissé dans notre canapé et «volé» (il suffit de cliquer sur l’avion en papier) à 360 degrés autour du parc d’État de Waimea Canyon, en zoomant sur ses gorges vertes et ses poches de brouillard brumeux.

Avides de splendeur plus naturelle, nous avons frappé la grande île pour une visite du parc national des volcans d’Hawaï. S’élevant du niveau de la mer à 13 677 pieds, le parc abrite les sommets de deux des volcans les plus actifs au monde: Kilauea et Mauna Loa. Google Arts & Culture nous a donné une vue imprenable à 360 degrés sur les volcans avec un garde-parc qui a grandi dans le parc et vient d’une famille de rangers.

Alors que nous nous dirigions des vues aériennes de Kilauea vers les grottes de lave, les falaises volcaniques et les sentiers de la forêt tropicale, elle nous a placés au bord de nos chaises de salle à manger, reliant parfaitement l’histoire de Pelé à l’histoire géologique du parc. Nous avons également voyagé dans le temps jusqu’en 1959, en voyant des images de l’éruption de Kilauea et des fontaines de lave qui ont tiré 1 900 pieds dans les airs.

À ce stade, il était temps pour plus de Mai Tais, un plateau de crevettes à la noix de coco et l’épisode pilote de « Lost » d’ABC, qui a été filmé à Mokulia Beach à Oahu. Notre enfant de 9 ans était ravi.

Arts, culture en ligne

Le lendemain matin, après avoir promené le chien et bu notre café préféré torréfié à Maui, nous nous sommes dirigés vers Oahu pour une culture.

Dans le cadre de #MuseumFromHome, le Honululu Museum of Art propose plusieurs programmes, d’une version en ligne de son exposition actuelle, «30 Américains», qui présente des œuvres provocantes de 30 artistes d’origine afro-américaine, à HoMA »10 en 5 / 20 », une nouvelle exposition numérique présentant 10 artistes actuels et anciens basés à Hawaï explorant des thèmes autour de la pandémie.

Racontée par Katherine Love, conservatrice adjointe de l’art contemporain, la vidéo YouTube illumine leurs pièces récentes, y compris les masques blancs éclatants de l’artiste d’Honolulu Pratisha Budhiraja recouverts de la séquence d’ARN du coronavirus, et la peinture surréaliste des yeux larmoyants de l’artiste Kauai Sally French et des couronnes de bijoux. La peinture française est une référence à Princess Cruises, qui a continué à décharger des passagers sur les îles pendant les premiers jours de la pandémie.

Pour le déjeuner, nous nous sommes régalés de plats à emporter de Pokeatery tout en sirotant des boîtes de fruits de la passion et de noix de coco La Croix.

Il y avait un autre bâtiment emblématique du centre-ville d’Honolulu à visiter, à seulement un mile sur la route du musée: le Palais Iolani. Construit en 1882 par le roi Kalakaua, le palais Iolani était la résidence des derniers monarques régnants d’Hawaï et a servi de résidence royale officielle jusqu’au renversement de la monarchie en 1893.

Une visite virtuelle en 3D trouvée sur le site Web du National Historic Landmark nous a permis d’explorer le parc du palais et de parcourir les trois étages méticuleusement restaurés, de la caserne et de la salle à manger d’État à la salle du trône. Ensuite, nous avons fait des restes pour le dîner, regardé «Moana» et nous sommes couchés.

La réalité se déroule dimanche. Il était temps de faire la lessive et le ménage, mais nous l’avons fait avec plaisir, remplissant notre maison avec les sons de Kikua et nous-mêmes avec l’esprit d’aloha. Et des piña coladas vierges.

Merveilles virtuelles

Vous pouvez toujours voir Jack Johnson et ses amis se brouiller depuis leurs vérandas et studios de musique à domicile sur la page Facebook de Johnson. Avec l’argent que vous avez économisé sur votre e-vacay, pensez à faire un don à la fondation, qui soutient l’éducation environnementale; www.kokuahawaiifoundation.org.

La superbe visite virtuelle de Google Arts & Culture sur le parc national des volcans d’Hawaï vous emmène du sommet des volcans actifs aux grottes de lave et au sol de la forêt tropicale avec un garde-parc dont la famille fait partie du parc depuis des générations. C’est encore mieux avec des écouteurs; https://artsandculture.withgoogle.com.

Dans le cadre du #MuseumFromHome du Honululu Museum of Art, le musée propose plusieurs programmes, y compris des idées d’artisanat pour enfants, une version en ligne de son exposition actuelle, «30 Américains», et «10 en 5/20» de HoMA, une exposition numérique mettant en vedette l’exploration la pandémie; https://honolulumuseum.org.

Iolani Palace, le monument historique national et la maison des derniers monarques régnants d’Hawaï propose de multiples expériences virtuelles, y compris une visite en 3D du palais, une application mobile pour visiter les jardins et une série de vidéos de portraits royaux sur Facebook dirigée par l’historien du palais Zita Cup Choy; www.iolanipalace.org/virtualexperiences.