Haut-parleurs LE de Braun Audio

Salon des produits VDF: Braun Audio présente ses haut-parleurs LE, qui présentent un design Dieter Rams mis à jour associé à une nouvelle technologie audio qui crée une « scène sonore panoramique » à la maison, dans le cadre de la collaboration VDF x Braun d'aujourd'hui. Soixante ans après sa conception originale, la gamme a ressuscité le corps minimaliste en chrome de Rams et ses pieds en L élégants, tandis que ses coins pointus ont été doucement arrondis.Les dimensions du design sont variées pour créer trois produits progressivement plus petits – du plus d'un demi-mètre de long, rectangulaire LE01 au carré de 17 par 17 cm LE03.L'extérieur épuré cache des unités d'entraînement de radiateur à mode équilibré (BMR) à profil plat, qui, selon la marque, sont capables de créer « un système non directionnel, scène sonore panoramique « qui sature la pièce. Les triples et les graves peuvent être affinés à l'aide d'une application correspondante afin de personnaliser le son en fonction de son environnement. Chaque haut-parleur du trio peut être utilisé individuellement ou associé aux autres pour amplifier le son et se synchroniser Pour répondre aux problèmes de confidentialité associés aux assistants virtuels intégrés, la série comprend également un bouton manuel sur lequel vous pouvez appuyer pour déconnecter physiquement les microphones de l'Assistant Google. ucts: LE01, LE02 et LE03Marque: Braun AudioContact adresse: store@braun-audio.com