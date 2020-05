Haunting Of Hill House Saison 2 – Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Mises à jour de Haunting Of Hill House Saison 2: Êtes-vous un fan d’horreur? Ces fantômes et le suspense sous-jacent vous ont-ils excité à l’extrême? Si oui, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous dans notre magasin. Le Netflix devrait proposer une toute nouvelle saison de Haunting Of Hill House. Ici, nous avons toutes les dernières informations concernant la prochaine saison de la série pour vous.

Netflix date de sortie de la saison 2 de The Haunting Of Hill House

La première saison de la série est basée sur un célèbre roman de Shirley Jackson. La première saison a été diffusée en 2018 et ce fut un succès instantané. Il est rapidement devenu la partie de la liste à surveiller pour les fans de pouvoirs surnaturels et d’horreur. Peu de temps après avoir gagné une énorme base de fans, les créateurs ont donné un signal vert aux émissions sur le renouvellement.

La nouvelle saison devrait sortir pendant la période d’Halloween en 2020. Heureusement, l’équipe a terminé la production de la deuxième saison juste avant le verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus. Alors, fans, gardez-vous réservé en octobre 2020 pour la deuxième saison de Haunting Of Hill House.

Casting star dans la saison à venir

La série peut assister à certains changements dans la liste des acteurs. Il y aurait l’entrée de nouveaux acteurs, meilleurs et talentueux. La liste comprend Michael Hisman, Casla Gugino, Henry Thomas, Oliver Jackson et Victoria Pedretti. D’autres lancers sont susceptibles d’apparaître à mesure que l’histoire avance.

L’intrigue possible de la nouvelle saison de la série

Comme nous le savons tous, la série est basée sur le roman The Turn Screw, il est donc évident qu’elle suivra la suite de l’histoire. L’émission portera sur une gouvernante et son arrivée dans un nouveau pays. Plus tard, après son arrivée, le spectacle plongera dans les événements d’horreur terrifiants.

