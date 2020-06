Haunting of Hill est prêt à revenir avec la saison 2 et une nouvelle histoire complète de Bly Manor !!! Olivia Jackson-Cohen et Victoria Pedretti reviendront avec de nouveaux rôles !!! Deets ici !!!

C’est une excellente nouvelle pour les fans que Haunting of Hill arrive avec la saison 2 cette année. De nombreuses séries ont été suspendues en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Mais les fans de la série ne doivent pas s’en inquiéter car le tournage de la saison 2 aka The Haunting of Bly Manor a été achevé avant la fermeture, comme l’a confirmé Mike Flanagan, qui est le créateur de la série. La post-production de l’œuvre se déroule actuellement à distance

La prochaine série ne représenterait pas la famille Cain car l’approche anthologique est adoptée par les coureurs de la série. Flanagan a adopté pour la prochaine saison une célèbre histoire de fantômes connue sous le nom de Le tour de la vis, une prise effrayante de 1898.

Date de sortie de Haunting of Hill House Saison 2

La date exacte de l’arrivée de la série n’est pas connue. On sait seulement que la série sortira en 2020, mais la date de sortie n’est pas indiquée. La première saison a été publiée en octobre, il est donc prévu que la deuxième saison soit également publiée en même temps pendant la période d’Halloween.En outre, la production de la série a également été arrêtée car Flanagan sur Twitter a félicité toutes les équipes et les castings .

La distribution de Haunting of Hill Saison 2

Olivia Jackson-Cohen et Victoria Pedretti reviendront avec de nouveaux rôles dans la saison à venir. D’autres détails sur les acteurs qui ont été rejoints ne sont pas connus. De nouveaux modèles seront également vus au cours de la dernière saison.

Que peut-il se passer dans la saison 2?

Flanagan a déclaré: «Je pense à désactiver la vis comme l’épine dorsale de cette saison, la ligne qui nous transporte du début à la fin. Mais nous devons partir dans The Jolly Corner et The Romance of Certain Old Clothes, et tant d’autres de ces merveilleuses histoires de fantômes que les gens n’ont jamais vu adaptées auparavant. »