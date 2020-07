Hashshinin banni définitivement de Twitch suite à des allégations de toilettage d’un mineur

Twitch a définitivement banni League of Legends le streamer Robert «’Hashinshin» Brotz après qu’une femme a prétendu l’avoir soignée quand elle avait 15 ans. Brotz a confirmé que son interdiction était permanente via Twitter.

L’interdiction intervient cinq jours après Maya «Caltys» Henckel, un semi-pro Ligue joueuse, a accusé Brotz de l’avoir soignée en 2017, alors qu’elle avait 15 ans. Elle a posté plusieurs captures d’écran de conversations Twitter et Discord qu’elle aurait eues avec Brotz dans lesquelles il mentionnait son âge, faisait référence à ses fesses et ses seins et lui avait demandé des photos.

C’est une interdiction permanente indéfinie. Oui. J’ai commencé à regretter d’avoir donné mon argent, mais je sais que les gens en avaient besoin à l’époque. Je vais trouver quelque chose, je suis doué pour ça. Jusque-là, je survis. Vous allez recommencer à me détester dans votre équipe un jour. – hashinshin (@Hashinshin) 22 juillet 2020

Brotz a d’abord déclaré dans une vidéo YouTube que Henckel avait utilisé de fausses informations pour le dépeindre comme un pédophile et que les captures d’écran fournies par Henckel avaient été modifiées.

«Les gens ont utilisé des informations fausses, trafiquées et carrément falsifiées pour me qualifier injustement de pédophile», a déclaré Brotz. «En plus de cela, ils ont retenu des preuves de manière directe et intentionnelle pour continuer à me qualifier injustement de pédophile.»

Plus tard dans la journée, Brotz a publié un Twitlonger supprimé depuis dans lequel il n’a pas nié plusieurs des allégations et a plutôt déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé. Dans une déclaration plus récente, il affirme qu’il n’a pas marié les filles.

«Je répète que ce que j’ai fait était mal, c’était dégoûtant, c’était extrêmement effrayant mais ce n’était pas du toilettage», a déclaré Brotz. « Je veux que les gens comprennent que ce n’est pas une vidéo de Ben Shapiro, et ce n’est pas League of Legends. Dans LoL nous sommes tellement habitués à exagérer et à appeler tout «inting» que nous nous habituons à utiliser la pire description possible pour quelque chose. Ce n’était pas du toilettage.

Brotz a répété aujourd’hui qu’il n’avait soigné personne, mais il a admis qu’il «s’était engagé dans une conversation inappropriée avec des adolescentes». Quelques heures plus tard, Brotz a tweeté qu’il «gagnera le pardon» et que les gens devraient «être prêts à me voir plus tard et dire que j’ai mérité votre pardon».

L’interdiction de Brotz est la dernière d’une série d’interdictions permanentes que Twitch a prononcées dans des cas présumés d’agression sexuelle, de harcèlement et d’autres inconduites. SayNoRage, un Destin 2 streamer, a également été frappé d’une interdiction après des allégations d’inconduite sexuelle.

Partager : Tweet