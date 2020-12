Harvey Dent « n’approuverait pas » le mensonge de Batman dans The Dark Knight

Eckhart a ajouté que «peu importe combien d’argent ou de pression il y a, peu importe le degré de coercition, de contrôle ou de corruption, Harvey Dent va rester fidèle au centre moral et à la vérité. Les gens peuvent compter sur cela, et vous ne le voyez pas aujourd’hui. »

L’attrait durable de Dent dans l’histoire de DC est ancré dans sa nature pure et dévouée, c’est pourquoi il est toujours si effrayant de voir le DA tourner.

«Lorsque vous devenez politicien, on s’attend à ce que vous deveniez corrompu, et ce ne sont que les personnes qui ne le sont pas qui se démarquent», a poursuivi Eckhart. «Sinon, la vie est un mensonge. Nous sommes ici, adorant les politiciens, les stars du sport, les célébrités et tout ce genre de choses, et pourtant, nous ne savons pas s’ils sont corrompus ou non. Nous ne savons pas pourquoi ils prennent leurs décisions ni ce qui se passe dans les coulisses. Donc, quand vous découvrez que quelqu’un a été fidèle à lui-même et fidèle à la vérité, c’est un oiseau rare. Je crois donc que Harvey n’approuverait pas Two-Face ou le mensonge qui a été dit.

Quand il a obtenu le rôle de Harvey Dent / Two-Face dans Le Chevalier Noir, Nolan a donné à Eckhart un scénario qui ressemblait à un roman, «et c’était épais», a-t-il révélé, l’acteur comparant l’expérience de le consommer à «comme lire de la littérature». Il a également noté que Gotham City résonne toujours avec les gens aujourd’hui, car la corruption qui se déroule dans les coulisses n’est que trop familière.

«Vous avez une ville opprimée et dirigée par un gang criminel», dit-il. «Les gens ne peuvent pas sortir pendant la journée, tout le monde a peur pour sa sécurité et les gens qui sont payés pour les protéger sont corrompus. Ils font partie du gang et personne ne peut faire confiance à personne. Cela ressemble à quelque chose de familier?