Hartley Sawyer renvoyé du flash – / Film

Mes paroles, sans rapport avec une intention d’humour, étaient blessantes et inacceptables. J’ai honte d’avoir été capable de ces horribles tentatives d’attirer l’attention à ce moment-là. Je les regrette profondément. Ce n’était pas un comportement acceptable. Ce sont des mots que j’ai jetés à l’époque sans penser ni reconnaître le mal que mes paroles pouvaient faire, et que j’ai fait aujourd’hui. Je suis incroyablement désolé, honteux et déçu en moi pour mon ignorance à l’époque. Je veux être très clair: cela ne reflète pas ce que je pense ou qui je suis maintenant. Il y a des années, grâce à des amis et des expériences qui m’ont aidé à ouvrir les yeux, j’ai commencé mon cheminement pour devenir un adulte plus responsable – en termes de ce que je dis, de ce que je fais et au-delà. J’ai largement gardé ce voyage privé, et c’est une autre façon dont j’ai laissé tomber tant de gens. J’ai encore du travail à faire. Mais la façon dont je me définis maintenant n’enlève pas l’impact de mes paroles, ni ma responsabilité à leur égard. Je suis vraiment désolé.