Harry Taylor, vétéran des Geelong Cats, annonce la retraite de l’AFL

Le vétéran de Geelong, Harry Taylor, a remercié les fans de Cats pour leur soutien dans une lettre ouverte après que le héros à deux reprises du poste de Premier ministre ait annoncé sa retraite de l’AFL.

Le joueur de 34 ans rejoint son coéquipier Gary Ablett à la retraite après avoir disputé 280 matchs en 13 saisons après avoir été repêché en tant que recrue d’âge mûr du premier tour du repêchage de 2008.

Taylor a été nommé deux fois dans l’équipe All-Australian après le succès de Geelong comme premier ministre en 2009 et 2011.

Taylor a disputé son dernier match lors de la grande défaite finale contre Richmond. (Getty)

Son dernier match était la grande-finale de 31 points contre Richmond la semaine dernière.

« J’ai boité dans le club de football de Geelong les yeux brillants et déterminé en 2007 et je suis parti 4 723 jours plus tard en 2020, fier d’avoir donné le meilleur de moi-même à notre grand club », a déclaré Taylor.

« Les compétitions individuelles, les bains de glace, les défaites déchirantes et les victoires incroyables à domicile ou au loin. J’ai essayé de me préparer au mieux pour chaque bataille.

« Nous savons tous les deux que je ne bougeais pas comme le footballeur le plus gracieux et je ne me suis pas abonné au stéréotype du joueur de l’AFL.

«J’aurais adoré aider notre grand club à gagner plus de matchs et plus de postes de premier ministre, mais je pars après m’être pleinement engagé dans le processus et les valeurs de notre organisation. Cela a été un sacré tour.

Taylor se bouscule pour le ballon dans le décideur AFL. (Getty)

Taylor avait pris une décision quant à son avenir avant la grande finale, mais le directeur général du football de Geelong, Simon Lloyd, a confirmé que le défenseur voulait sortir tranquillement.

« Harry a continué à jouer un football exceptionnel jusqu’à son dernier match », a déclaré Taylor.

« Il a démontré un appétit insatiable pour continuer à apprendre et a toujours été très investi dans l’amélioration de l’équipe, du club et de la communauté.

« De façon typique, Harry veut une annonce de retraite discrète et nous respectons ses souhaits. »