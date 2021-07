Harry Potter : Pourquoi TF1 ne diffuse pas la suite de la saga ce soir ?

in

Alors que TF1 avait initialement annoncé en juin que la saga Harry Potter serait diffusée cet été, c’est une désagréable surprise que découvrent les fans et téléspectateurs de la chaîne.

En effet, après avoir diffusé depuis 4 jeudis à 21h05 un film Harry Potter, ce jeudi 29 juillet, TF1 a déprogrammé la saga et à la place, vous pourrez voir La Folle histoire de Max et Léon, suivi la semaine prochaine de Un Indien dans la ville. Mais pourquoi TF1 a-t-il déprogrammé la saga Harry Potter ? Et quand la suite sera-t-elle diffusée ?

Si pour nous l'école se termine, pour Harry Potter et ses amis c'est la rentrée 😉 J-1 avant le début de la saga #HarryPotter 🧙 pic.twitter.com/E7CqWFTfuq — TF1 (@TF1) June 30, 2021

Le 1er juillet, nous avons eu droit au premier film, puis les 3 semaines semaines, 3 autres films Harry Potter. L’incompréhension est totale du côté du public, d’autant plus que l’audience était au rendez-vous comme en témoignent les chiffres de TF1 avec pas moins de 3,7 millions de téléspectateurs lors de la diffusion de Harry Potter et la Coupe de Feu jeudi dernier.

Ce jeudi 29 juillet, TF1 aurait dû diffuser L’Ordre du Phénix mais au lieu de cela, nous aurons droit à La Folle histoire de Max et Léon. Ce n’est pas sans rappeler que par le passé TF1 avait déjà diffusé la saga seulement en partie, il y a 5 ans de cela. Finalement, au lieu de 8 films, nous n’avons eu droit qu’à la moitié de la saga, de quoi laisser un goût amer aux fans qui ne manquent pas de s’exprimer à ce sujet, certains allant même jusqu’à inciter au boycott de la chaîne.

Tout le monde se demande bien pourquoi TF1 a déprogrammé la saga Harry Potter en plein milieu alors que l’audience est au rendez-vous. Malheureusement, nous ne savons pas pourquoi la chaîne a pris cette décision et s’est bien gardée de communiquer à ce sujet. Il semblerait que TF1 ait décidé de faire de la place à d’autres films dont La Folle histoire de Max et Léon et Un Indien dans la ville, mais pourquoi un tel revirement de situation alors que tout se passait bien ?

Peut-être le saurons-nous un jour, et peut-être aurons-nous droit aux 4 autres films de la saga Harry Potter plus tard. Mais quand ? Cet hiver ? Probablement, puisque les films Harry Potter sont considérés comme un programme familial, il semblerait que TF1 se soit ravisé et se garde la suite pour la période de Noël peut-être. Affaire à suivre…