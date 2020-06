Harry Potter lui-même dénonce l’auteur J.K. Transphobie de Rowling

Au cours du week-end, auteur de Harry Potter J.K. Rowling était de nouveau sur ses conneries. Rowling s’est rendu sur Twitter ce week-end pour parler du concept de genre d’une manière qui ne pouvait être que problématique pour les personnes trans. C’est loin d’être la première fois que Rowling le fait; en fait, ce n’est même pas la première fois qu’elle le fait au cours du dernier mois. Rowling a été accusée d’être une TERF ou une féministe radicale transexclusionnelle. C’est une forme de féminisme qui exclut toutes les personnes trans et c’est une position controversée à adopter. De nombreux fans et éminents militants queers se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer Rowling pour les tweets suivants:

« Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais l’effacement du concept de sexe enlève la capacité de beaucoup à discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas la haine de dire la vérité « , a écrit Rowling. « L’idée que les femmes comme moi, qui ont été empathiques envers les personnes trans depuis des décennies, se sentant apparentées parce qu’elles sont vulnérables de la même manière que les femmes – c’est-à-dire, à la violence masculine – » détestent « les personnes trans parce qu’elles pensent que le sexe est réel et a vécu des conséquences – est un non-sens. «

Les livres Harry Potter faisaient partie intégrante de la vie de toute une génération d’enfants et de jeunes adultes, à la fois comme livres et comme films. Maintenant, la plupart des gens qui ont grandi dans cette série sont contraints de se réconcilier avec le fait que l’auteur n’est pas la personne qu’ils pensaient qu’elle était. Fans de le match de Ender a dû traverser des émotions similaires, et cela peut être difficile. On dirait que la chose que vous avez grandi en aimant, qui aurait pu vous aider à vous définir en tant que personne, a été écrite par quelqu’un avec qui vous n’êtes pas d’accord. Il paraît que Daniel Radcliffe, qui a joué Harry Potter dans les huit films, comprend ce que les fans vivent. Il a écrit un court essai sur The Trevor Project dénonçant les croyances de Rowling et réaffirmant son soutien à la communauté trans.

À toutes les personnes qui pensent maintenant que leur expérience des livres a été ternie ou diminuée, je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée. J’espère vraiment que vous ne perdrez pas entièrement ce qui vous a été précieux dans ces histoires. Si ces livres vous ont appris que l’amour est la force la plus puissante de l’univers, capable de surmonter n’importe quoi; s’ils vous ont appris que la diversité se trouve dans la diversité et que les idées dogmatiques de pureté conduisent à l’oppression des groupes vulnérables; si vous pensez qu’un personnage particulier est trans, non binaire ou fluide, ou qu’il est gay ou bisexuel; si vous avez trouvé quelque chose dans ces histoires qui vous a touché et vous a aidé à tout moment de votre vie – alors c’est entre vous et le livre que vous lisez, et c’est sacré. Et à mon avis, personne ne peut y toucher. Cela signifie pour vous ce que cela signifie pour vous et j’espère que ces commentaires ne terniront pas trop cela.

Il continue en disant que ce n’est pas lui qui se dispute avec Rowling et qu’il est profondément reconnaissant pour le rôle que Rowling a joué dans sa vie; il ressentit le besoin de parler. Il poursuit en réaffirmant que «les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration contraire efface l’identité et la dignité des personnes transgenres et va à l’encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de la santé qui ont beaucoup plus d’expertise en la matière que Jo ou moi. . «

En tant qu’adulte, il est difficile d’être un consommateur éthique de médias. Pouvez-vous profiter des films de Kevin Spacey savoir quel genre de personne il est maintenant? Qu’en est-il des premiers films X-Men, ceux qui ont fait du sous-texte des thèmes LGBTQ + beaucoup de texte, maintenant qu’il y a tellement d’histoires sur Bryan Singer? Les médias que nous aimons sont souvent entachés par une personne ou une entreprise qui fait quelque chose qui n’est pas éthique. Il y a une ligne pour chaque individu, et ils doivent accepter personnellement comment ils veulent l’aborder. Pouvez-vous toujours profiter des livres et des films Harry Potter malgré les déclarations que Rowling a faites dans le passé et continue de faire? C’est quelque chose que vous devez comprendre par vous-même.

