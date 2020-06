Harry Potter game : Des rumeurs sur le jeu

Les rumeurs sur le mystérieux RPG Harry Potter ont repris vie à cause d’une nouvelle fuite. Aucune information n’a été annoncée sur le front des RPG Harry Potter depuis un certain temps.

Le jeu, qui n’a pas encore été officiellement annoncé, est en développement chez Avalanche Software, fabricant de Disney Infinity, depuis 2017.

Un nouveau post Reddit de quelqu’un qui prétend travailler avec l’éditeur Warner Bros sur du matériel promotionnel a laissé échapper un certain nombre de composants de base du jeu.

Poudlard : Un héritage sombre, en titre

Pour commencer, le post affirme que le jeu n’aura même pas Harry Potter dans le titre, et s’intitulera plutôt Poudlard : un héritage sombre. Comme son nom l’indique, les utilisateurs joueront en tant qu’étudiants à Poudlard « jusqu’à la remise des diplômes ». Ils pourront choisir le sexe de leur personnage, les personnaliser, ainsi que choisir s’il s’agit de sang pur, de moldus ou de sang mêlé. Chronologiquement, le jeu se déroule après les événements du livre, vous ne serez donc pas confronté à Voldemort, plutôt à un ancien mangemort menant un casting de petits méchants. Le réglage permettra toutefois quelques personnalisations. L’univers a une structure basée sur des hubs, et chaque zone principale contiendrait ses propres NPCs. Poudlard, Pré-au-Lard et le ministère sont trois des quatre inclus.

Détails sur les combats et les challenges

Comme pour tout RPG, Dark Legacy aura également un arbre de compétences que vous traverserez au cours du jeu. On dit qu’il a cinq branches, avec certaines compétences verrouillées derrière de bons points. Le combat est décrit comme fluide, apparemment dépendant de tactiques et d’une bonne gestion de l’énergie. Vous serez confronté à des créatures de l’univers Harry Potter, ainsi qu’à d’autres sorciers rivaux. Les rivaux sont un gros composant, selon le post, et ils sont générés par un système Nemesis de style Shadow of Mordor. Les joueurs de chaque partie auront un rival unique, qui peut être battu, tué ou même avoir un allié en fonction des décisions que vous prenez dans le jeu. L’aventure apparemment riche en contenu comprendra quelques modes bonus. Le Quidditch a été spécifiquement mentionné, à côté d’un jeu de cartes dans un univers du même niveau que Gwent de The Witcher 3. Quant à une révélation officielle, la publication suggère que cela se produira avant août, avec une sortie en juin 2021. Cela a du sens, car l’éditeur Warner Bros. prévoyait d’héberger son premier E3 cette année.

Lorsque NetEase a annoncé le jeu mobile l’année dernière, la société a déclaré qu’elle développait conjointement le jeu avec Warner Bros. Entertainment. Le jeu est lancé sous la marque Portkey Games, un label de jeu axé sur Harry Potter qui a également fait les jeux mobiles Wizards Unite (basé sur Pokémon Go) et Hogwarts Mystery. Magic Awakened a fait son premier « test technique à petite échelle » sur iOS en décembre dernier. Mais il y a une nouvelle série de tests ouverts aux utilisateurs Android et iOS qui a commencé le 29 mai et se termine le 12 juin. Les invitations pour le test sont assignées au hasard aux utilisateurs qui ont précommandé le jeu. Mais avant même la fin du procès, les plaintes s’accumulent. Le jeu a actuellement une note relativement faible de 6,1 sur 10 sur TapTap. Le jour où le nouveau test bêta a commencé, Magic Awakened a recueilli plus de 200 critiques positives, mais plus de 500 critiques négatives, indique TapTap. Certains joueurs se sont plaints de la façon dont certains éléments de Harry Potter ont été incorporés dans le jeu. La danse formelle du Yule Ball et le sport fictif du Quidditch sont présents dans Magic Awakened, mais les utilisateurs disent qu’ils manquent de variété.