Harry Potter et la pierre du sorcier ont duré près de 3 heures – / Film

le Harry Potter La série de livres a pris d’assaut le monde et l’histoire de The Boy Who Lived était un phénomène à la fin des années 1990. Bien sûr, cela signifiait que les livres étaient destinés à être adaptés pour le grand écran et le réalisateur Chris Columbus était celui qui a été engagé pour tenter sa chance pour Warner Bros. Pictures. La pression était forte pour le Seul à la maison réalisateur pour livrer le monde fantastique que les fans imaginent dans leur tête depuis des années. C’est pourquoi une première coupe du film projeté pour le public était presque aussi longue que la coupe théâtrale de Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau, qui a failli atteindre la barre des trois heures.

Dans une récente interview avec Collider, Columbus a rappelé à quel point il ressentait de l’anxiété, craignant de se faire virer tous les jours. Le directeur a déclaré:

«Le premier film était chargé d’anxiété pour moi. Les deux premières semaines, je pensais que j’allais être viré tous les jours. Tout avait l’air bien, je pensais juste que si je fais une chose de mal, si je fous, je suis viré. Et c’était intense. Je n’ai laissé aucune émission sur le plateau, il n’y avait pas de frustration, je ne suis pas un hurleur, je m’entends avec tout le monde et je veux que tout le monde ait l’impression de faire partie de la famille, alors je devais juste cachez ce côté de mes émotions.

Mais il est arrivé à la fin de la production, et quand ils étaient prêts à projeter le film pour le premier public à voir un film Harry Potter, ils sont allés à Chicago. Au départ, les producteurs voulaient un public en dehors du public habituel des tests de dépistage à New York et à Los Angeles, et ils pensaient que la plus grande ville du Midwest leur donnerait une perspective différente. C’était une tradition qui se perpétuait pour chaque Harry Potter film dans la franchise, et les fans assez chanceux pour voir ces projections de test ont généralement eu droit à des versions plus longues des films. Dans le cas de La pierre du sorcier, ils ont vu près de 18 minutes supplémentaires. Columbus a rappelé:

«Au moment où nous avons terminé le film et que nous l’avons projeté à Chicago – nous avons de la chance de projeter nos films à Chicago, alors à l’époque où nous pouvions aller au cinéma, nous prenions l’avion pour Chicago et montrions des films dans un public – le public a adoré. Le public vient de manger le film… [it] durait 2 heures et 50 minutes à ce moment-là et les enfants pensaient que c’était trop court et les parents pensaient que c’était trop long.

Certaines de ces séquences peuvent être vues dans des scènes supprimées lors de la sortie vidéo personnelle de Harry Potter à l’école des sorciers. En fait, certaines de ces scènes ont été remises dans le film lorsqu’elles sont diffusées à la télévision, selon la chaîne qui les diffuse. Mais ces scènes ont été coupées pour une raison, et la coupe théâtrale est en fait meilleure pour cela.

